快訊

上海市長空降湖北救肺炎，魔都市民為何「歡慶不送」？

日本新冠肺炎再添例 東京計程車司機疑載過陸客確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員質疑未照顧農友 新北：價格更好

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
因疫情延後開學，新北果菜公司邀請農友及供應單位，啟動「雙菜雙保」機制，透過優先拍賣、保證銷售及保障價格，讓產銷履歷蔬菜維持在每公斤25元、有機每公斤35元。圖／報系資料照片

新北市政府昨宣布「雙菜雙保」機制，避免因新冠肺炎（武漢肺炎）延後開學，造成供應學校營養午餐的有機蔬菜滯銷，新北市議員鄭宇恩今表示，原本每公斤75元的保價機制提供給營養午餐，但雙菜雙保卻是每公斤35元。新北農業局指出，經媒合新北農友的有機價格更好。

新北農業局說，因疫情延後開學，新北果菜公司邀請農友及供應單位共同研商，經所有人同意後，啟動「雙菜雙保」，透過優先拍賣、保證銷售及保障價格，讓產銷履歷蔬菜維持在每公斤25元、有機每公斤35元，不足部分由市府補貼。

新北果菜公司表示，中央宣布延後開學後，就向外縣市供應給新北的農友，推出雙菜雙保的保價機制，針對新北市的農友則以250公克小包裝蔬菜30元自行包裝上架銷售，每公斤高於75元，2方案保護契作農友以及新北市在地農友。

鄭宇恩說，有農友向她反映，因為疫情讓原本給營養午餐的有機蔬菜改送往果菜公司，並以賣或以每公斤35元的價格保證收購，不論運輸費用，光對半折的保證價格就讓農民損失慘重。

鄭宇恩指出，2018年時新北653間學校，每年有機蔬菜需求量高達1320公噸，市府編列1億1648萬預算，換算並扣除管銷成本，教育局是以每公斤78元收購農民有機蔬菜，還有其他銷售價格，都比雙菜雙保的保底價格高。

鄭宇恩指出，別讓保證價格打壞有機蔬菜的競爭力，市府因應疫情可協助各大商圈建置的電商平台，或是觀旅局邀集業者規畫一日至三日遊行程，或是食農教育、農遊體驗，也能讓更多遊客見到新北農業的品牌與價值。

北農 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

搶救遭火吞噬連棟鐵皮工廠 新北消防出動百人救援

相關新聞

議員質疑未照顧農友 新北：價格更好

新北市政府昨宣布「雙菜雙保」機制，避免因新冠肺炎（武漢肺炎）延後開學，造成供應學校營養午餐的有機蔬菜滯銷，新北市議員鄭宇...

北市觀光客「人球」問題解決 黃珊珊：中央承諾會收

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，台北市副市長黃珊珊昨指出有一些外籍觀光客很願意接受居家檢疫，但卻被旅館趕出去，又因沒有違法...

北市增行人延秒器、放大型行人專用號誌

北市近年來因應城市高齡化，為讓年長者、身障者及行動不便者通行環境更友善，陸續實施多項穿越號誌化路口的安全措施，如陽明醫院...

弱勢兒童營養午餐不中斷 北市發放300萬餐費

因應武漢新冠肺炎疫情影響，高中以下校園延後至2月25日開學，北市教育局宣布，為了讓國中小低收入戶學童的營養午餐不中斷，已...

不用戴口罩進醫院 萬芳醫院設慢箋領藥窗口

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，如今一「罩」難求，萬芳醫院即日起每周一到五早上9點到中午12點，在醫院門口增設「藥必達」...

母海豚擱淺海灘有明顯傷痕死亡 海巡人員抬上岸　

海巡署中部分署第三岸巡隊松柏安檢所今天早上在台中大安區海堤發現死亡鯨豚，通報中華鯨豚協會到場調查，研判是年紀較大的母海豚...

校花拒情人節約會 男友威脅公布裸照

西洋情人節即將到來，新北家防中心主任許芝綺呼籲，情侶要彼此尊重情感和身體的自主權，曾有某大學校花「小彤」的男友，因為被拒...

情人節DIY自製乾燥花束 永久保留愛意

明天就是西洋情人節，許多人都會苦惱到底該送什麼禮物，新北市農業局表示，民眾可到板橋花市選購花朵送給另一半，如果怕情人節收...

避疫情宅在家讀書 新北圖書館統計借電子書增4成

新北市圖書館表示，因應武漢肺炎（新冠肺炎），民眾減少外出等因素，借閱電子書與使用自助借還書機的人數明顯增加，今年1月電子...

陽明山花季周末開跑 今年增二停到花鐘往返專車路線

2020年陽明山花季2月15日到3月22日登場，竹子湖海芋季及繡球花季則在3月27日到6月21日接力展開，北市公共運輸處...

白天夜晚不同風貌 新店運動公園河津櫻正盛開

賞櫻不用舟車勞頓、上山下海，新北市新店陽光運動公園的河津櫻花正嬌豔綻放著，為冬末初春的時節增添朝氣浪漫的色彩，漫步在河津...

老梅綠石槽美景 被海漂垃圾破壞

老梅綠石槽每年4、5月都有壯觀的因大片海藻附著在石槽上，並吸引許多遊客前往賞美景，新北市議員陳偉杰指出，遊客前往看到碧海...

熱門新聞

南投人始終等不到院線影城 縣府表示：景氣太冷

男子循小三通入境徒步想回雲林 太累求助公所嚇壞人

未靠行新北小黃運將有口罩了 14日起這4處一次可買20片

新竹百貨業業績下滑 唯巨城業績微幅上漲

56歲大老闆習慣睡前來1杯竟罹癌 中醫輔助他樂觀抗癌

流感要注意！台中新增3死 33重症僅3人打疫苗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。