議員質疑未照顧農友 新北：價格更好

新北市政府昨宣布「雙菜雙保」機制，避免因新冠肺炎（武漢肺炎）延後開學，造成供應學校營養午餐的有機蔬菜滯銷，新北市議員鄭宇恩今表示，原本每公斤75元的保價機制提供給營養午餐，但雙菜雙保卻是每公斤35元。新北農業局指出，經媒合新北農友的有機價格更好。

新北農業局說，因疫情延後開學，新北果菜公司邀請農友及供應單位共同研商，經所有人同意後，啟動「雙菜雙保」，透過優先拍賣、保證銷售及保障價格，讓產銷履歷蔬菜維持在每公斤25元、有機每公斤35元，不足部分由市府補貼。

新北果菜公司表示，中央宣布延後開學後，就向外縣市供應給新北的農友，推出雙菜雙保的保價機制，針對新北市的農友則以250公克小包裝蔬菜30元自行包裝上架銷售，每公斤高於75元，2方案保護契作農友以及新北市在地農友。

鄭宇恩說，有農友向她反映，因為疫情讓原本給營養午餐的有機蔬菜改送往果菜公司，並以賣或以每公斤35元的價格保證收購，不論運輸費用，光對半折的保證價格就讓農民損失慘重。

鄭宇恩指出，2018年時新北653間學校，每年有機蔬菜需求量高達1320公噸，市府編列1億1648萬預算，換算並扣除管銷成本，教育局是以每公斤78元收購農民有機蔬菜，還有其他銷售價格，都比雙菜雙保的保底價格高。

鄭宇恩指出，別讓保證價格打壞有機蔬菜的競爭力，市府因應疫情可協助各大商圈建置的電商平台，或是觀旅局邀集業者規畫一日至三日遊行程，或是食農教育、農遊體驗，也能讓更多遊客見到新北農業的品牌與價值。