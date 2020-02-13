北市觀光客「人球」問題解決 黃珊珊：中央承諾會收

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，台北市副市長黃珊珊昨指出有一些外籍觀光客很願意接受居家檢疫，但卻被旅館趕出去，又因沒有違法不能送中央統一安置，北市只能自己處理。因北市已出現2例，黃珊珊上午出席行政院會。反映「人球」問題後，副院長陳其邁承諾會協調處理，只要沒有地方住的，中央會收。

至於北市紓困政策部分，黃珊珊昨天表示，擔心產業受到衝擊，台北市能夠處理的包括市有財產的租金減免，或是營運期間計算，針對簡易的企業融資，也正與跟台北富邦銀行協商，具體內容市長柯文哲核定後對外發布。

黃珊珊下午受訪表示，一些市有財產租金、地下街、市場，有沒有受到衝擊，這部分現正充分討論，討論後才有辦法定案，最快要在明天向市長報告後才會公布，並經過市長核定。最晚也應該會在下周公布，且其中有一些方案會和中央有關係。

黃珊珊說，例如今天去行政院會，院長宣布有600億元紓困，這也要看細項，地方有沒什麼要配合。第二個就是自己能做的，地方自己就做，但也要配合中央，地方再加上去，會比較完整。

至於反映觀光人球案，陳其邁說會協調處理，只要沒有地方住的，他們都會收，所以這問題解決了。 另外，黃珊珊說，她也向中央反映，若政府紓困，影響地方財政稅收，也希望中央能補貼，例如降稅若影響市政府財政收益 ，也能讓地方政府有所因應。至於其他防疫部分，大家都是相互配合，北市會做好自己的準備工作，防疫是大家共同的事，一起合作。