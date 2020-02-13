北市增行人延秒器、放大型行人專用號誌

北市近年來因應城市高齡化，為讓年長者、身障者及行動不便者通行環境更友善，陸續實施多項穿越號誌化路口的安全措施，如陽明醫院旁觸動式延長行人號誌通行秒數設備、台大醫院等處路口改設大面積行人專用號誌等；北市交通管制工程處今年起3年內還要擴大相關措施，包含於鄰近醫院的19處路口加裝行人觸動延長秒數設備、於300處路口設置30公分放大型行人專用號誌。

近年來，全國高齡化人口比例逐年上升，北市居6都之冠，為讓年長者、身障者及行動不便者行 得更安全，交工處107及108年於陽明醫院雨聲街前路口、青年公園旁青年路與國興路口、台大醫院旁公園路與常德街口、振興醫院旁明德路與振興街口等4處路口，設置行人觸動延長秒數設施，當行人發現秒數不足時，按下按鈕觸動後可增加約15秒。

交工處也在於台大醫院、仁愛醫院、大安森林公園周邊路口、國父紀念館周邊路口、重慶北路一段到四段及中山北路一段到五段沿線等共104處路口設置燈面邊長30公分的放大型行人專用號誌，讓視力不佳者更容易辨識。