弱勢兒童營養午餐不中斷 北市發放300萬餐費

因應武漢新冠肺炎疫情影響，高中以下校園延後至2月25日開學，北市教育局宣布，為了讓國中小低收入戶學童的營養午餐不中斷，已發放約300萬餘元的營養午餐費，全市約6300多名學童受惠。

台北市教育局主秘陳素慧表示，本來北市教育局就有補助低收入戶的中小學生，每天有50塊的營養午餐補助，原本寒假是15天，共補助750元，這一次延後開學後，又多了10天，為了讓低收入戶經濟弱勢的學生營養午餐不中斷，教育局另外補助每人每日50元，共500元的營養午餐費用。全市低收入戶國中小學童約6300人，每人500元，共約300多萬餘元。

至於如何撥款？陳素慧表示，過去匯款都需要請學童到校簽名，才能撥款，這次為了更友善核銷，考量學童已經事先填寫匯款帳戶，這周已經先用學童原提供帳戶入帳，不需要再到學校簽名。