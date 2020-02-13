提升國小校長英語能力 台南外語公司提供免費線上課程

台南市配合推動「雙語國家」政策，英語教育國小一年級就實施，但不少校長英語欠佳；台南市中小學校長協會爭取職達外語公司贊助，今天起提供校長免費線上課程，協助校長提升英語能力。

台南市中小學校長協會理事長張茵倩說，「黃市長對於推動雙語城市非常重視，這一年多來台南市教育力的提升更是有目共睹」。她說，如果可以讓校長的英語能力提升，將可以起帶頭作用，「帶領全校師生共同精進英語能力，營造雙語校園將是指日可待」。

張茵倩表示，深知校長們平日工作繁忙，沒有多餘時間自我進修，因此邀請職達外語提供免費線上英語學習課程，讓校長們可以自主學習，提升外語能力，落實終身學習的目標。

職達外語負責人王凱民表示，台南市校長可免費上官網點選英語線上課程，自主彈性報名，能快速提升英語能力，職達「要善盡企業社會責任，情義相挺平日教育奉獻辛勞的校長，一起攜手努力協助推動台南市雙語教育的推動」。

台南市教育局副局長吳國民表示，國際化語言非常重要，感謝職達贊助提升領頭校長英語能力，支持偏鄉學童，因為偏鄉資源較不足。

市議員許又仁指出，官方要推全英文教學、第二官方語言，給學子相當壓力，他因生長環境英文也不好，也希望有機會學習。

市議員蔡旺詮說，他要考托福、多益，正在職達學習，職達不逃漏稅又持續贊助偏鄉，值得肯定。