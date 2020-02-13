不用戴口罩進醫院 萬芳醫院設慢箋領藥窗口

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，如今一「罩」難求，萬芳醫院即日起每周一到五早上9點到中午12點，在醫院門口增設「藥必達」慢性病處方箋領藥窗口，民眾只要提前預約，就能在直接在醫院建築外領藥，不用進入醫院，可節省領藥時間，同時降低感染風險、免去民眾進醫院一定消耗口罩的困擾；院方估計每天有50人因此受惠。

萬芳醫院主秘郭啟坤表示，近來防疫醫院限制進出門口，考量到有慢性病、連續處方領藥需求的患者，抵抗力較差，且只是為了拿藥卻要戴口罩進入醫院內，讓口罩消耗也變快，因此特別在已管制的門口設置慢性病處方箋領藥窗口「藥必達」來便民；領藥者不進醫院可降低感染風險，戶外領藥也不一定要戴口罩，但院方人員仍會戴口罩提供服務。

萬芳醫院目前「藥必達」慢箋領藥服務對象，主要為第一次就診後，若民眾選擇慢箋回院領藥，經專人或系統直接預約者，於疫情期間，可直接至醫院門口「藥必達」窗口領藥；「藥必達」櫃台有專業藥師現場協助，並提供用藥諮詢，確保民眾用藥安全；院內原有的慢箋領藥及門、急診領藥櫃檯仍照常運作，不受影響。