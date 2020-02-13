守護長者行的安全 北市讓小綠人長大了

北市交通局表示，為讓長者過馬路更友善，除了調整行人通行秒數，也將行人號誌放大為30公分，讓小綠人秒數更清晰，未來將以鄰近醫院、療養院或人流多的地方設置。

台北市交通局今天發表「年長者友善通行環境改善計畫」報告。因應年長者視力退化，將原有行人專用標誌的小綠人尺寸，由20公分放大為30公分，看起來更清晰。

交通局表示，至去年底已完成104處路口，包含台大醫院、仁愛醫院、大安森林公園、國父紀念館周邊路口。

交通局指出，未來將針對行人單一穿越方向須跨越6車道以上的路口，鄰近醫院、療養院、車站、觀光景點等人流大的地方優先設置，預計110年完成300處路口。

此外，交通局也調整了公園及學校等長者常活動之處周邊路口的秒數，並有行人觸動機制，當行人覺得小綠人秒數不足時，可按鈕增加秒數，有更充裕的時間過馬路。