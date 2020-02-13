守護長者行的安全 北市讓小綠人長大了
北市交通局表示，為讓長者過馬路更友善，除了調整行人通行秒數，也將行人號誌放大為30公分，讓小綠人秒數更清晰，未來將以鄰近醫院、療養院或人流多的地方設置。
台北市交通局今天發表「年長者友善通行環境改善計畫」報告。因應年長者視力退化，將原有行人專用標誌的小綠人尺寸，由20公分放大為30公分，看起來更清晰。
交通局表示，至去年底已完成104處路口，包含台大醫院、仁愛醫院、大安森林公園、國父紀念館周邊路口。
交通局指出，未來將針對行人單一穿越方向須跨越6車道以上的路口，鄰近醫院、療養院、車站、觀光景點等人流大的地方優先設置，預計110年完成300處路口。
此外，交通局也調整了公園及學校等長者常活動之處周邊路口的秒數，並有行人觸動機制，當行人覺得小綠人秒數不足時，可按鈕增加秒數，有更充裕的時間過馬路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言