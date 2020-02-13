母海豚擱淺海灘有明顯傷痕死亡 海巡人員抬上岸　

海巡署中部分署第三岸巡隊松柏安檢所今天早上在台中大安區海堤發現死亡鯨豚，通報中華鯨豚協會到場調查，研判是年紀較大的母海豚。

今天早上，松柏安檢所安檢勤務人員小隊長潘建銘等人，在順帆路船頭埔海堤發現一隻死亡鯨豚，所長林書丞聯絡中華鯨豚協會人員到場協處，經初步檢視該死亡鯨豚身上布有明顯傷痕，為保持鯨豚屍體完整性，協請當地漁民拖吊車協助搬運鯨豚至安檢所放置。