校花拒情人節約會 男友威脅公布裸照

西洋情人節即將到來，新北家防中心主任許芝綺呼籲，情侶要彼此尊重情感和身體的自主權，曾有某大學校花「小彤」的男友，因為被拒絕一同度過情人節，雙方在公園發生肢體衝突，男友還威脅公布裸照，慶好路人經過報警處理，才避免憾事發生。

新北家防中心統計，2019年受理未同居親密關係暴力有623件，其中受害男性占13.48%、女性86.52%；受害年齡以30歲至40歲居多占30.17%、其次為18歲以上未滿24歲的21.18%、24歲至30歲則有19.74%。

許芝綺說，被害人未滿18歲的也有51件占8.19%，其中受害男性2人、女性49人，家長應要提醒並關懷子女，在情人節時要尊重彼此，否則傷感情也觸法，若出現情緒不穩、言語恐嚇、跟蹤騷擾或拍攝親密裸照等，都是暴力傷害的前兆。

許芝綺舉例，「小彤」因是校花身邊不乏許多追求者，她與男友交往半年後，男友為她規畫情人節，但小彤以要參加社團活動為由無法赴約，沒想到她的男友卻認為是劈腿，雙方因此發生激烈衝突。

家防中心受理後，小彤告訴社工說這不是第一次，雙方交往時男友會用甜言蜜語，要求拍攝親密裸照，但雙方意見不合時，就會以散布裸照威脅。最後在社工陪伴下，小彤到警察局報案並申請保護令，並討論後續安全因應作為。

許芝綺指出，拍攝及散布未滿18歲兒少的裸照，觸犯兒童及少年性剝削防制條例及妨害秘密罪，即使滿18歲也構成妨害秘密罪，若有親密關係暴力的困擾可撥打113專線，緊急狀況則立刻撥打110報警求助。