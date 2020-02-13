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情人節DIY自製乾燥花束 永久保留愛意
明天就是西洋情人節，許多人都會苦惱到底該送什麼禮物，新北市農業局表示，民眾可到板橋花市選購花朵送給另一半，如果怕情人節收到的花無法長期保存，可以嘗試乾燥花束DIY，讓情人的心意可以永久保存。
許多男性藉由送花來向另一半告白，像送1朵玫瑰花代表著一見鍾情、你是我的唯一，12朵代表心心相印，99朵代表天長地久…等許多花語都是有著美麗寄喻。
農業局表示，今年花卉品質優良、價格平穩，像是代表浪漫的「玫瑰花」、有珍愛之意的「洋桔梗」一束約250元，若覺得玫瑰花已經過時或是太普通，也可以挑選乾燥花材料，自己DIY做一束獨一無二的花束，也是女性的最愛。
農業局指出，許多女性收到鮮花都會非常開心，但經常苦惱無法長久保存，建議可以製作成乾燥花，只要用麻繩綁住花，將花束吊掛在通風良好的避光處，約一至兩周即可完成乾燥花，再拿出一個玻璃瓶或筆筒，將乾燥花插入其中，就完成一個美麗的裝飾品。
板橋花市黃禎揚理事長表示，花市內攤商因自有苗圃或直接自產地大量批購，花卉商品價格優惠、種類眾多，情人節想買束花向女伴表達愛意的民眾，歡迎來到板橋花市選購。新北市板橋藝文休閒花市地點位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁） ，營業時間為每日上午9時至晚上6時，每周一公休。
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