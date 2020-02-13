避疫情宅在家讀書 新北圖書館統計借電子書增4成

新北市圖書館表示，因應武漢肺炎（新冠肺炎），民眾減少外出等因素，借閱電子書與使用自助借還書機的人數明顯增加，今年1月電子書借閱冊數相較去年同期成長4成，總館利用自助借書的冊數也增加7個百分點。

新北市去年電子書借閱人數首次突破10萬人，電子書的利用人次更較前年成長超過46萬人次，全年較前年成長約32%。今年1月電子書借閱冊數，就相較去年同期成長4成。

新北市圖書館表示，民眾借書後，也多會利用圖書館提供的自助式書籍除菌機為書本清潔消毒，因此書籍除菌機使用率倍增。

新北市圖書館表示，新北市10餘萬種電子書，提供豐富多元的學習資源，全天候提供市民免費線上閱讀或下載借閱，讓民眾宅在家也可以借書。

新北市立圖書館統計，去年全市入館人次為2081萬人次，借閱406萬人次，25到34歲的女性最愛借書占6成；熱門借閱排行榜中，語文類和藝術類最夯，是新北市讀者的最愛。

去年度最受歡迎的熱門預約書冠軍為「被討厭的勇氣」，心理勵志書籍「你的善良必須有點鋒芒」則為電子書的借閱冠軍。