陽明山花季周末開跑 今年增二停到花鐘往返專車路線

2020年陽明山花季2月15日到3月22日登場，竹子湖海芋季及繡球花季則在3月27日到6月21日接力展開，北市公共運輸處今年也協調客運業者從15日起闢駛4條花季專車路線，疏運賞花人潮，假日尖峰班距15到30分鐘不等，並較去年多了130路線往返陽管處第二停車場與花鐘廣場。

公共運輸處今年共協調大都會客運、三重客運及大南汽車負責花季專車，包含124路（小油坑－陽明山國家公園管理處－陽明山公車總站）、125路（花鐘－陽明山公車總站）、130路（陽明山國家公園管理處－陽明書屋）及131路（陽明山國家公園管理處－竹子湖，繡球花季活動期間為陽明山公車總站－竹子湖），都採1段票收費；另有休閒公車128路配合延駛至竹子湖，休閒公車129路則配合加密班次，收費則是2段票。

公運處表示，去年陽明山花季與海芋季期間接獲旅行社公司反映第二停車場與花鐘廣場間往返，131路線因要繞到竹子湖，候車班距較長，因此除去年的124、125、131路專車，今年闢駛130路專車，加強疏運第二停車場到花鐘廣場的遊客，發車時間也會安排錯開，可望讓候車班距較去年減少一半。

另外，民眾若想搭公車上陽明山，可於捷運石牌站搭乘小8及128路公車、捷運北投站搭乘小9及129路公車、捷運劍潭站與周邊地區搭乘109、111、紅5及260，或於台北車站搭乘260及1717上山。

公運處也說，為方便行動不便人士上山賞花，台北車站到陽明山也可搭260路花鐘線公車，全線都是低地板公車，車內也設有2席無障礙座位，還配有內建6席無障礙座位的大型復康巴士2輛；而往返捷運劍潭站到陽明山公車總站間的紅5路公車，也會配有低地板公車。