白天夜晚不同風貌 新店運動公園河津櫻正盛開

賞櫻不用舟車勞頓、上山下海，新北市新店陽光運動公園的河津櫻花正嬌豔綻放著，為冬末初春的時節增添朝氣浪漫的色彩，漫步在河津櫻花大道就像走在在粉色花海之中，不論在白天或夜晚賞櫻，都別有一番風味。

新北市高灘地管理處表示，新店陽光運動園區（陽光路口公園至溪洲公園）的河津櫻花，是來自日本伊豆半島河津町，粉色碩大的花朵是園區最矚目的焦點，花期約至3月中旬，在新店陽光運動公園即可輕鬆賞花。