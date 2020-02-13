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老梅綠石槽美景 被海漂垃圾破壞
老梅綠石槽每年4、5月都有壯觀的因大片海藻附著在石槽上，並吸引許多遊客前往賞美景，新北市議員陳偉杰指出，遊客前往看到碧海藍天美景，但沙灘上卻是滿滿的漂流垃圾。北觀處表示，今洽清潔廠商盡速前往清理海岸。
北海岸及觀音山國家風景區管理處指出，老梅綠石槽的地理位置及地形因素，持續會有海漂物堆積於海灘，北觀處會積極留意該處環境清潔事宜。
陳偉杰表示，寶特瓶、塑膠片、拖鞋、廢棄浮球、保麗龍、浮木都是海漂垃圾，就算公益團體、企業或民眾自發的常來淨灘，撿拾的速度也比不過日日夜夜跟著洋流漂上來的速度，海洋變垃圾場，沙灘也難逃被汙染命運。
陳偉杰表指出，政府說北海岸是未來觀光產業的重要地方，但人們丟越多，海洋越髒，沙灘也越髒，民眾必須實踐海洋環保運動，但政府一定要懲亂丟垃圾者，希望政府能夠聽到、看到、動說作，不要口說一套，但又做不到。
新北環保局指出，海漂垃圾是全球性國際性的問題，分析淨灘垃圾後發現，不少是來自其他國家，隨著洋流飄到台灣附近，垃圾又因漲退潮由海上打到海岸或海灘上，已提醒北觀處應定期清理。
環保局說，民眾或機關舉辦淨灘活動，都可向環保局申請協助清運淨灘垃圾，同時也呼籲大家要發揮公德心，不要亂丟垃圾，並以包容心體諒管理單位及清潔人員的努力。
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