快訊

鑽石公主號再增44人確診 累積218人感染

疫情影響營運 華航2月16日起主管減薪10%

最浪漫夜空在台中 情人節燈會加碼演出兩場無人機展演

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
明日西洋情人節，除了原訂晚間7時10分展演外，中市府觀旅局加碼演出「浪漫、幸福、愛在台中」無人機展演主題，構思最吸睛的創意動畫圖騰，種種驚奇將點亮燈會夜空。圖／台中市政府提供

2020台灣燈會2月8日已在台中花博后里園區登場，燈會期間，台中市政府每晚規畫無人機展演，在天空中變幻出各式圖樣，成為夜晚最璀璨奪目的炫麗展演秀。明日為西洋情人節，除了原訂晚間7時10分展演外，中市府觀旅局加碼演出「浪漫、幸福、愛在台中」無人機展演主題，構思最吸睛的創意動畫圖騰，種種驚奇將點亮燈會夜空。

台中市觀旅局長林筱淇表示，今年的台灣燈會無人機創意展演，除了開閉幕日有800台無人機展演，每晚則有500台無人機，當無人機升空表演，現場可以感受到民眾驚奇與歡樂的氛圍。

林筱淇說，在情人節當日也特別規畫「情人節台中限定版」，以手寫情人節快樂、邱比特射愛情箭穿越愛心等創意動畫圖騰，揮灑塗布台灣燈會夜空。除了原訂晚間7時10分展演外，在9時10分時再加碼演出，戀人們能趁著情人節，共享專屬於彼此的浪漫夜晚。

台中市觀旅局指出，原定2月8日開幕日有800台無人機展演，因風大取消表演，將順延至2月15日晚間7時10分演出，歡迎遊客把握燈會期間，到台中日賞美景饗美食，夜賞花燈宿好旅。

林筱淇也提醒遊客，由於無人機的展演受天候影響甚大，為考量展演的完整性與飛行安全，如遇下雨或4級以上陣風則延後或取消展演，屆時相關資訊會立即在燈會現場廣播及APP推播。無人機詳細展演時間及訊息請上「2020台灣燈會」網站（https://2020taiwanlantern.tw/）查詢。

情人節當日特別規劃「情人節台中限定版」，以手寫情人節快樂、邱比特射愛情箭穿越愛心等創意動畫圖騰，揮灑塗佈台灣燈會夜空。圖／台中市政府提供

台灣燈會 情人節 林筱淇
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

新北燈會情人新天地 侯友宜化身達人帶路賞燈

創新多！台灣燈會 800台無人機表演

台灣燈會無人機展演 800台揭開序幕

全台最大規模無人機表演 台灣燈會無人機夜空魔幻秀

相關新聞

電信大數據分析 台灣燈會5天參觀人次破700萬

2020台灣燈會2月8日在后里花博園區開幕，首波周末參觀人次突破屏東燈會紀錄，人潮蜂擁盛況空前！台中市研考會主委吳皇昇表...

最浪漫夜空在台中 情人節燈會加碼演出兩場無人機展演

2020台灣燈會2月8日已在台中花博后里園區登場，燈會期間，台中市政府每晚規畫無人機展演，在天空中變幻出各式圖樣，成為夜...

防疫照樣夯 台灣燈會2天93萬人次

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情籠罩，2020台灣燈會后里主展區開幕2天，仍吸引93萬多名遊客，市府表示，今年不衝刺人數。甫落幕的南投燈會大受衝擊，頗受好評的「重慶銅梁火龍」團隊取消來台，為期21天的活動吸引400萬人次，與去年510萬人相比，少了百萬人次。

武漢肺炎延燒！台灣燈會還值得去嗎？網推后里主展區

2020台灣燈會在本月8日開幕，在武漢肺炎疫情肆虐之際，活動開始2天仍有約98萬人前往欣賞。由藝術家林舜龍設計的主燈「光之樹」，以枝幹、花苞、葉子象徵台灣特色，吸睛程度不在話下。但有網友還是很擔心，認為現在疫情嚴重，不知道這次的燈會值不值得特別外出賞燈，因此發文詢問大家的意見。對此，網友推薦表示最大看點在主展區后里，若喜歡水果鳥、戽斗星球則可前往副展區文心森林公園。

台灣燈會雲林區 獅子滾繡球搶眼

2020台灣燈會在台中，雲林縣政府也設置雲林主題燈區，以雲林豐富底蘊的宗教文化特色設計主燈、林內鄉「紫斑蝶」為副燈，即日起到2月23日在台中市后里森林園區的好市共榮燈區展示，希望展現雲林魅力和觀光特色。

台灣燈會台中主燈亮眼登場 還記得去年的屏東主燈？

2020台灣燈會昨晚由花博后里園區的主燈「森生守護-光之樹」點燈盛大開幕，15公尺高的巨型樹木主燈耀眼動人，讓人想起去年...

慶元宵 桃老鼠娶親踩街

桃園燈會元宵慶祝活動昨晚在中壢老街溪河岸公園開蓋紀念廣場舉行，市長鄭文燦帶領民眾參加夜光踩街．老鼠娶親活動，從廣場出發，一路浩浩蕩蕩為老鼠女兒尋找新郎！受武漢新冠肺炎疫情影響，市長鄭文燦宣布桃園燈會如期於12日閉幕，不會延長，歡迎民眾把握時間賞燈。

台灣燈會點燈 44萬人次驚嘆

二○二○台灣燈會昨晚在台中后里主燈區開幕，五架ＩＤＦ經國號戰機衝場助陣，總統蔡英文也親自到場為主燈「光之樹」開燈，主燈秀在眾人期待下點亮后里夜空，現場民眾驚嘆連連。台中市政府統計，昨晚至晚間八時廿分止，主燈區共湧入四十四萬六千餘人次。

台灣燈會新竹燈區 玩聲控、虹色系紙飛機

明年台灣燈會在新竹市舉行，也是台灣燈會30年來首度落腳新竹市。市府今年特地在台中的台灣燈會設立新竹小燈區，邀請聲光藝術家姚仲涵與「有用主張」藝術團隊，打造能用聲音跟燈籠互動的科技潮流燈區，只要講話、拍打就會觸發藏在樹叢中的燈光發亮，並以童年回憶「紙飛機」為主題，懸掛多架閃爍的燈光紙飛機，不同角度看就會呈現不同顏色，迷幻科技力滿點。

台中賞燈會 搭車防疫4部曲

2020台灣燈會主展區后里花博園區開幕，台中市交通局「鐵路加接駁」到主展區搭高鐵、台鐵超方便，還有8條接駁車路線直達，遊客從「后里火車站」一出站，即可搭接駁車前往主展區。

台北燈節吸睛 士林、內湖嗨夜弄土地公

2020台北燈節昨天正式開幕，首度採雙燈區、雙主燈設計，在西門町、南港兩區同步登場，還請來「國民姐夫」AKIRA助陣，將展至16日。但受武漢新冠肺炎疫情衝擊，加上燈區分散，首日西門町人潮明顯不若以往，摩肩擦踵景況不再，略顯冷清。

侯友宜、陳美伶到天燈會場 試施放永續天燈

新北市長侯友宜原本沒有規畫到平溪行程，今晚忽然和國發會主委陳美伶到天燈會場，試點永續天燈。他們在寫著「十分相聚、十分幸福...

熱門新聞

拍照半小時、店裡換襪子！甜點店怒「禁止網美」破千讚

寶瓶星號乘客下船後欲游泳 花蓮運動中心封館消毒

中午變天迎大雨 下周急凍下探9度

明變天！午後西半部、東北部有雨 下周急凍低溫剩9度

昨天才收公文今天通知廢止 藥師嘆朝令夕改如洗三溫暖

政府不出手只能降價自救 墾丁旅宿折扣戰殺到見骨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。