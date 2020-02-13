最浪漫夜空在台中 情人節燈會加碼演出兩場無人機展演

2020台灣燈會2月8日已在台中花博后里園區登場，燈會期間，台中市政府每晚規畫無人機展演，在天空中變幻出各式圖樣，成為夜晚最璀璨奪目的炫麗展演秀。明日為西洋情人節，除了原訂晚間7時10分展演外，中市府觀旅局加碼演出「浪漫、幸福、愛在台中」無人機展演主題，構思最吸睛的創意動畫圖騰，種種驚奇將點亮燈會夜空。

台中市觀旅局長林筱淇表示，今年的台灣燈會無人機創意展演，除了開閉幕日有800台無人機展演，每晚則有500台無人機，當無人機升空表演，現場可以感受到民眾驚奇與歡樂的氛圍。

林筱淇說，在情人節當日也特別規畫「情人節台中限定版」，以手寫情人節快樂、邱比特射愛情箭穿越愛心等創意動畫圖騰，揮灑塗布台灣燈會夜空。除了原訂晚間7時10分展演外，在9時10分時再加碼演出，戀人們能趁著情人節，共享專屬於彼此的浪漫夜晚。

台中市觀旅局指出，原定2月8日開幕日有800台無人機展演，因風大取消表演，將順延至2月15日晚間7時10分演出，歡迎遊客把握燈會期間，到台中日賞美景饗美食，夜賞花燈宿好旅。