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狗狗也會流鼻血？原來是水蛭搞鬼

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
獸醫夾出狗狗鼻腔裡的水蛭後，也改善流鼻血的狀況。圖／新北市動保處提供

狗狗也會流鼻血？住在三芝的民眾江誌松發現有1隻流浪狗一直慌張地舔鼻子，但牠的鼻子卻不時地流出鮮血，三芝動物之家獸醫謝弘斌接獲報案後立即到場救援，由於流浪犬並不親人，面對陌生人非常驚恐緊張，經獸醫師現場麻醉帶回詳細診療，驚見鼻腔內有水蛭寄生，立即以清水引誘，讓水蛭伸出鼻孔後，再用鑷子迅速夾出水蛭。

江誌松表示，他日前在山區工作時，突然發現「狗的鼻子被水蛭寄生吸血後很可憐，都一直打噴嚏，有時候還會流鼻血」，馬上通報動保處救援狗狗。

三芝動物之家獸醫謝弘斌說，水蛭生活在淡水湖沼、溝渠、水田中，是一種非常令人討厭的動物，在水中可利用肌肉伸縮做波浪式前進，可利用吸盤吸附體表後再咬破皮膚吸血，而水蛭唾液中所含的水蛭素，對血液有抗凝作用，水蛭就可持續吸食宿主血液營生。

獸醫使用鑷子夾出水蛭。圖／新北市動保處提供

新北市的北海岸山區經常下雨，陰暗潮溼的雜木林和小水溝內，時常可發現水蛭出沒，如果狗以口鼻喝水，常會吸入水蛭而不自知；動保處提醒，飼主帶毛寶貝外出散步時，應準備好乾淨的飲用水，避免飲水時接觸到水蛭，而被寄生吸血。

這隻流浪犬經過三芝動物之家獸醫救治後，順利將寄生在鼻腔內的4條水蛭全數清除，目前這隻狗已收容在三芝動物之家，等待有緣民眾帶牠回去，給牠一個溫暖的家。

農業局長李玟表示，如發現需救援的犬貓，民眾可以盡快通報動保處24小時救援中心專線29596353通報，新北市8間動物之家收容街頭救援到的犬貓，呼籲民眾響應認養不棄養，到各動物之家逛逛，如有找到投緣毛寶貝，不論是否認養，可以幫忙上傳臉書推銷認養，一起幫助找到歸宿，給牠一個溫暖的家。

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