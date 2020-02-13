北市試辦青年進城激勵方案 30戶聯開宅採分租共居

北市試辦「青年進城激勵方案」計畫，首次選定捷運蘆洲站聯合開發大樓30戶4房大坪數住宅，轉作青年合租住宅，採「分租共居」方式出租，減輕租屋負擔，每戶平均每人每房月租金7600元到1萬3500元，供在北市生活就學、就業且20歲以上未滿46歲國民承租，明天（14日）早上9時起開始受理申請，可於「台北市政府安心樂租網」查詢。

北市捷運工程局表示，「青年進城激勵方案」屬社會住宅多元供給方式之一，由捷運局與都發局共同辦理招租作業，採先抽籤後審查方式辦理；只要在北市有就學、就業事實且年滿20歲以上未滿46歲有租屋需求者，由合租人2位以上，找齊租住人數達4人以上採「合租」方式共同申請，全戶具低收入戶身分者優先租用。

捷運局說，為讓其他於北市就學、就業者也有公平機會接續進住，出租方案採長期租用、分期簽約方式，每租期3年，租賃及續租期限合計最長不得超過9.5年。

這次開放申請的捷運蘆洲站聯合開發住宅，社區大門口即為捷運蘆洲站2號出口，輕鬆接軌各線捷運；捷運局也說明30戶聯開宅全數皆為四房型，坪數為61.59坪到69.5坪不等，租金採全期市價8.5折均一單價按月收取，租金均不含管理費，租期屆滿續租，不會另外調整租金。

申請期限自今年2月14日早上9時到3月2日下午5時止，申請書表可於安心樂租網網站下載，或到北市都市發展局中區辦公室（中山區南京東路3段168號18樓）索取；後續抽籤作業事項可電洽都市發展局（02）27772186轉2755；資格審查、選屋及配屋作業則可電洽北市捷運局（02）25215550轉8544。