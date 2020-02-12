情人節浪漫一下 多場活動招手

新北辰光橋變鵲橋，橋上還有愛情鎖讓情侶將兩人愛情鎖在一起。 圖／新北水利局提供

新冠病毒（武漢肺炎、COVID-19）疫情籠罩，但明天情人節，不管單身或情侶，北北基宜花仍有多場活動。北市知名月老廟「霞海城隍廟」推出「脫單月老福袋」，新北淡水漁人碼頭則舉辦「淡水愛戀情人節」，有LOVE廣場巨型愛心裝置藝術與景觀情人塔，情侶可來一趟浪漫之旅。

LOVE廣場巨型愛心裝置藝術非常適合情侶拍照放閃。圖／新北市漁管處提供

台北霞海城隍廟 脫單福袋

台北霞海城隍廟情人節當天和電商合作，推出「脫單月老福袋」，中午12時、下午6時，限量一元販售，內容物除了招桃花必備的月老御守外，還有霞海城隍廟周邊特色店家商品。

北市士林區戶政事務所則是打造工業風格婚攝場景，情人節當天前往登記結婚，並在戶所臉書粉絲專頁按讚，就有機會獲得「浪漫玫瑰湯匙組」。

新北辰光橋 備100個愛情鎖

新北市水利局則將辰光橋變身為鵲橋，16日下午5時30分，將在橋上準備100個愛情鎖免費讓民眾體驗；即日起至3月14日前往辰光橋情定愛情鎖，還有機會獲得Switch Lite等禮品。

新北辰光橋變成鵲橋，橋上以愛為主題，打造號稱全台最大的愛情水晶洞。圖／新北市水利局提供

此外，淡水漁人碼頭有LOVE廣場巨型愛心裝置藝術，以及全國唯一的百米全景觀情人塔，還有可看到「淡水夕照」的絕佳地理位置，從白天到晚上各有風情，適合情侶一同度過浪漫的節日。

位在福容飯店的全景觀情人塔非常適合拍照。圖／新北市漁管處提供

宜蘭傳藝歌仔戲 戀愛小品

宜蘭傳藝園區則推出歌仔戲匯演，安排了戀愛小品，用輕鬆逗趣的劇情，看古代浪漫。太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤，有溫泉、吊橋及自然步道，其中的多望吊橋，因位處海拔520公尺，橫跨多望溪，有諧音「我愛你」及情人多望的浪漫聯想，常被遊客當作太平山地區的「情人橋」。情人節當日，遊客於鳩之澤溫泉區域自拍合照，並打卡公開分享，購票泡湯時即可獲贈太平山經典灰林鴞筆記本。

宜蘭傳藝園區有歌仔戲匯演，安排戀愛小品，用輕鬆逗趣的劇情，看古代浪漫。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

太平山多望吊橋橫跨多望溪，有諧音我愛你及情人多望的浪漫的聯想。圖／林務局羅東林區管理處提供

花蓮甜蜜市集 默契大考驗

在花蓮，情人節晚間6時石雕公園有「甜蜜蜜市集」，現場安排樂團不插電LIVE演出、闖關遊戲及文創市集等，並提供野餐墊，開放民眾於草坪野餐、聆聽音樂。

花蓮縣民政處長江東成表示，趣味闖關遊戲「默契大考驗」，歡迎夫妻或情侶組隊參加，積分最高的前3名可獲得國際觀光酒店餐券、烏克麗麗、羊羔毛毯等大獎，可電洽0988-239823黃小姐報名。