嘉惠大台北民眾！雙北轉診再升級 推動分級醫療

為落實分級醫療門診減量政策，台北市立聯合醫院與輔大醫院今天簽約醫療合作，雙方未來就醫療層面有更多交流和合作，從診療、諮詢、學術演講、教學示範等交流服務，提升醫療水準及改善醫療服務品質，嘉惠大台北地區民眾。

台北市立聯醫總院長黃勝堅表示，聯合醫院為台北市規模最大的區域醫院，在分級醫療制度中扮演病人救治承上啟下的樞紐功能，對於緩解醫學中心病人壅塞及成為地區醫院與基層診所後盾，責無旁貸。

黃勝堅說，這次雙方在醫療技術和人才交流、研究，雙方更進一步合作，相信在實質交流後，會有更多正面能量出來，未來共同為健康整合照護網絡而努力，並落實分級醫療，一起守護大台北地區民眾健康。

輔大醫院院長王水深說，醫療分級與轉診是國家健保很重要的基礎。輔大醫院和台北市聯醫各院區，互相交流、切磋，補充不足的部份，是兩市民眾福氣，特別是台北市聯醫在居家照顧方面有多年的經驗，值得年輕的輔大醫院學習，並感謝台北市聯醫團隊慷慨相授和指導。