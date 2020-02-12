違反居家檢疫 北市再罰6人1萬元

針對北市6名不遵守居家檢疫規定民眾，台北市衛生局分別裁處1萬元罰鍰。衛生局稍早發布新聞稿表示，這人均未配合居家檢疫，擅離居家檢疫指定住所，由區公所健康關懷或現場訪查發現，協同警察人員收集事證而通報。

衛生局指出，經台市政府警察局、民政局提送衛生局查證，核其這6名違反居家檢疫的民眾，其行為已違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款之規定，處新台幣1萬元罰鍰，並已於12日開立裁處書。

北市衛生局截至2月12日止，共計開罰12人，11人違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰，1人違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰。

衛生局呼籲符合居家檢疫及居家隔離民眾，切勿以身試法，務必確實配合防疫政策相關規定，期間若有發燒(≧38℃)或出現呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922由北市衛生局安排就醫。如違反規定者，將依傳染病防治法嚴正處理。