北市5居家失聯者1人戶籍在汐止 新北已至租屋處關懷
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，台北市傳出有5名居家檢疫者失聯，北市副市長黃珊珊表示，其中一人戶籍在汐止區，應算新北市，對此，新北市民政局表示，居家檢疫是以現居地區分，並非戶籍地，經警員巡查後，已確認個案租屋處並非汐止戶籍地。
民政局表示，有關北市5名居家檢疫者失聯，其中1人戶籍在汐止，被黃珊珊指出應算新北市案件，經詢問內政部民政司後，中央名冊分派居家檢疫者轄區縣市作業原則，是以現居地分派，而非以戶籍地區分。
該個案留有手機跟地址，民政司依此判定為北市負責，因北市府查詢個案所留地址電話為空號，但英文地址是汐止，才回報民政司。
民政局在今下午2時40分接獲民政司通知後，立即要求汐止區公所前往實地探訪，但訪視未遇，因此轉請警政單位協尋。
經警員全力巡查後，已在下午5時確認個案住所並非汐止戶籍地，警員也到個案租屋處，確認身體健康狀況良好，民政局也立刻前往關懷，並告知不得外出14天。
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