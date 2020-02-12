新加坡龍頭開發商參訪台中豪宅 讚文化意涵融入建築中

新加坡上市地產開發商和美置地集團主席蔡天寶日前率團參訪中部知名豪宅建商，參觀聯聚保和大廈，以及去年落成的聯聚中雍大廈，並且在聯聚建設台中安和辦公室座談，一行人對於聯聚建設董事長江韋侖願意割愛珍藏藝術品贈送給社區印象深刻，蔡天寶對於聯聚中雍大廈所承載的傳承之情，象徵台商精神「行」的雕塑深受感動，稱讚聯聚建設將文化意涵融入建築理念。

新加坡和美置地集團創立超過30年，事業版圖包括房產、貿易、汽車銷售、零售業，並跨足國際商用不動產投資，尤以開發聖淘沙6成地產，居地產界龍頭。和美集團長期熱心社會公益、教育事業，蔡天寶去年因此獲頒新加坡國立大學的名譽博士學位。

據了解，蔡天寶多年前曾到訪台中，路過台中七期，對聯聚建設豪宅大樓建案的外觀驚艷不已，一直想找機會拜會。今年在和美置地的企業董事會年度參訪行程當中，聯聚建設是唯一的企業參訪對象。

江韋侖表示，促成和美置地集團來台中參訪，主要是源自雙方企業理念相符，都期許自己成為卓越的營建開發商，為產業的發展帶來一些正面的影響力，蔡天寶深耕不動產市場、進而放眼國際的前瞻性相當佩服，這次會面獲益良多。

蔡天寶表示，近年和美集團重心移往國際商用市場，但未來仍對於建築領域懷有理想與企圖心，也很認同聯聚追求將一件事做精、做完美的態度。