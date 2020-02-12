新北獲逾9萬7000片口罩 特殊醫療需求受惠

口罩實名制上路後，新北買氣稍緩但仍有排隊現象，有些藥局的兒童口罩仍有存貨。市府今天說，獲中央分配9萬7000多片口罩，預計每天在醫院發給有就醫特殊需求的病患。

新北衛生局今天表示，口罩販售實名制每人一星期限買2片，對需頻繁出入醫院的民眾，無法滿足需求。

一家育幼院負責人今天告訴中央社記者，在尚未實施實名制前，育幼院老師帶著孩子到超商購買一次3片的口罩，排隊都買不到。由於市府社會局並未針對弱勢團體提供口罩，育幼院乾脆自力救濟，自製口罩。

新莊區某藥局楊姓藥師告訴中央社表示，藥局仍舊每天都有許多人排隊買口罩，不過，兒童口罩需求量已趨緩。但衛生紙需求量仍居高不下，貨架上經常銷售一空，讓他無法理解。

板橋區某社區藥局吳姓藥師表示，每天依舊有民眾提早2小時至3個多小時排隊等買口罩，尤其，日前氣溫低的環境長輩排隊相當辛苦，令人不捨。

吳藥師說，等藥局一開門營業，她立即奉上熱茶，也向民眾作衛生教育宣導，同時說明口罩分配情況，讓發售情況更順暢；有些鄰居還會致贈小燈籠感謝，讓社區藥局感到窩心。

衛生局表示，新北市長侯友宜視察社區藥局時，獲知特殊病患的就醫需求，向中央反映後已獲分配9萬7000多片口罩。

衛生局已於11日將口罩配發給轄內醫院，讓血液透析、腫瘤化學治療、放射線治療，或經醫師評估因病況必須每日、隔日或每週頻繁就醫的特殊病患，及住院陪病者（限1位）等需求者，可於就醫時主動向醫院索取口罩。