瑞芳警危險路段設警示燈 夜間事故少三成

東北角地區一些危險路段，因駕駛晃神或未留意而發生交通事故，瑞芳警分局自去年11月起在地方人士贊助下，在台62線、台2線、台2丙線及106線道路，共74個地點裝設太陽能警示燈，藍紅燈光效果顯著，大幅降低夜間車禍案件達三成。

最近瑞芳警分局透過地方人士贊助，在台62線、台2線、台2丙線及106線道路上加裝太陽能警示燈，希望能讓駕駛夜間行駛時，感受到宛如警車或道路施工般的戒備，自動放慢車速，並小心路況，讓憾事得以幸免。而今(12)日瑞芳分局交通分隊也特地到貢寮和美里的龍洞灣道做視察。

和美里長吳金發表示，和美里龍洞灣的連續彎道，是許多貨櫃車、遊客車輛必經的危險路段，先前已將時速60公里改至40公里，但仍時不時有車輛衝出護欄的事故，現場還有先前鐵柵欄被碾壓的慘況，怵目驚心。希望路過小車、大車都能注意到警示燈的警戒，降低車速，能保障自己與他車的安全。

瑞芳分局交通分隊小隊長謝明松表示，太陽能警示燈不需倚靠外接電源，在晴天或陰天都能吸收光線能量做儲備，夜間感受不到光線便會自動點亮，目前效用顯著，設立後夜間車禍肇事數量減少了32%，提醒民眾如有遇上警示燈，請降低車速、小心通行，以保障用路安全。