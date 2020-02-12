淡海輕軌二期經老街居民反對 市府尋替代路線

淡海輕軌藍海線第二期工程規畫行經老街，居民表達反對聲浪，對此市長侯友宜在視察輕軌一期工程時，就表示說居民的聲音他第一時間聽到了，目前也請捷運局尋找替代方案，包括走中山路或沿著河岸來進行，希望可以得到大部份人支持。

淡海輕軌第一期藍海線預計今年通車，目前正在進行3座車站的測試作業。而接下來藍海線第二期也要進入基本設計階段，但去年在舉辦兩場說明會之後，二期行經路線的老街居民表達反對聲浪，對此市長侯友宜在這個月初視察輕軌一期工程時，就表示說居民的聲音他第一時間就聽到了。

新北市長侯友宜表示，在得知老街居民反對輕軌進入中正路老街之後，特別請捷運局及捷運公司在這段期間不斷的與居民溝通，也準備了替代方案，為了要讓輕軌連接淡海沙崙與北捷淡水站，形成完整的捷運網路，更不排除尋找其他可能的路線。

淡海輕軌第二期路線起於中山路與中正路淡水老街交叉口，由此分為「台2乙段」及「淡水老街段」採單軌布設，交會於文化路與中正路併為雙軌，預定2020年施工，2024年完工，不過其中淡水老街段引發反彈聲浪，計畫可能變動，市長也希望可以得到大部份人的支持，讓淡海輕軌藍海及綠山線可以銜接，構成完整的軌道網路。