不再吸粉筆灰 汐止崇德國小裝無塵黑板

學校上完課，值日生都得幫忙擦黑板，吸進的粉筆灰不少，而汐止的崇德國小在汐止扶輪社、文教基金會及市議員廖先翔的協助下，全校都已經更換為水擦黑板，也成了全新北市第一間無塵黑板學校，今(12)日學校也特別頒發感謝狀，感謝各單位對學校的付出。

市議員廖先翔表示，經過三年的努力我們崇德國小的黑板都已經換成無塵黑板，最主要是在我們擦拭的時候不會有一些粉塵跑出來，是用水的方式擦掉，跟過去大家認為粉筆會對呼吸道不好的問題，可以解決，

廖先翔指出，這也要感謝扶輪社還有崇德文教基金會，願意配合學校，也以一起來共襄盛舉，讓全校無塵黑板的汰換可以更早的完成，那有崇德國小作為典範，我相信後續其他國小，扶輪社好像也有興趣要協助汰換，我們就一步步來完成，守護孩童的呼吸道健康。

汐止扶輪社長石宗波認為，只要是對師生健康和有利教學的軟硬體設施，一定大力支持協助，崇德國小文教育發展基金會董事長陶威中說，今天是崇德國小全校水擦無塵黑板的落成，感謝學校教育基金會、扶輪社、廖議員等人的協助，讓崇德國小完成了全新北市第一間都換成環保黑板的學校。

崇德國小校長李顯鎮表示，感謝汐止扶輪社、崇德國小文教基金會及市議員廖先翔協助，讓本校的低碳環保目標又邁進了一大步。改用水溶性粉筆，不僅板書效果更佳，有利教學，擦拭時絕無粉塵產生，對於維護師生的健康有很大的助益。