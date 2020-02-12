未靠行新北小黃運將有口罩了 14日起這4處一次可買20片

新北市交通局2月14日起開放新北市個人計程車行司機，依車籍登記的行政區至新北市裁決處板橋、蘆洲、樹林、基隆辦公室購買口罩，一次可購買一份20片裝口罩，售價100元，每日定額定量。駕駛人依身分證字號單、雙號購買，若已購買口罩的駕駛則隔20日後可再行購買。

交通局表示，新北市獲配中央提供的口罩，都轉請各公車駕駛、大眾捷運業人員、計程車司機的雇主，到交通局購買並提供給員工使用，但個人計程車行司機並無雇主可提供口罩防疫，為避免司機為了買口罩疲於奔命，14日起提供個人計程車行司機，依車籍登記的行政區至新北市裁決處板橋、蘆洲、樹林、基隆辦公室購買。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，將依各行政區的車籍，每日分批於新北裁決處板橋、蘆洲、樹林、基隆辦公室販售，需出示「個人計程車行行照正本」，可幫代購其他個人計程車行份數，但也須出示被代購駕駛的行照正本，一次可購買一份20片裝口罩，售價100元，4處每日共準備1100份，分別為板橋800份、其餘辦公室為各100份，每日定額定量。

林詩欽說，請各駕駛人先確認自己的車籍所在地，至指定地點購買，建議駕駛人依身份證字號單、雙號，分別於每周一、三或每周二、四前往購買，周五則不限，若已購買口罩的駕駛，需隔20日後可再行購買；另外，隸屬合作社或車行的計程車駕駛，已依所屬車行、合作社請購數量，依序配售口罩。

※個人計程車行司機購買口罩相關資訊如下

購買地點-新北市政府裁決處（各區辦公室）

1.板橋服務中心：新北市板橋區中山路1段143號2樓

受理車籍：三重、土城、中和、永和、石碇、坪林、板橋、林口、泰山、烏來、淡水、深坑、新店、新莊

2.樹林辦公室：新北市樹林區中正路248巷7號1樓／臺北區監理所內

受理車籍：樹林、鶯歌、三峽

3.蘆洲辦公室：新北市蘆洲區中山二路163號／蘆洲監理站內

受理車籍：蘆洲、八里、五股

4.基隆辦公室：基隆市七堵區實踐路296號／基隆監理站內

受理車籍：金山、萬里、汐止、雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、石門