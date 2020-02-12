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汐止動檢站用地活化 立委賴品妤催生演藝廳

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止崇德國小旁農委會的動植物檢疫站活化利用，地方希望能夠蓋停車場及演藝廳，立委賴品妤希望中央、地方一起努力促成。 圖／觀天下有線電視提供

汐止德國小旁有一處農委會的動植物檢疫站，因為長期荒廢，成了環境隱憂，現在已經撥用給學校使用，只是一千多坪，如何活化利用，地方希望能夠蓋停車場及演藝廳，今(12)日立委賴品妤、市議員張錦豪會勘，希望中央、地方一起努力促成。

市議員張錦豪表示，崇德國小旁邊這塊動檢局的土地，在家長會跟學校努力了26年終於爭取到，但是我們也希望在上面做多功能的演藝廳，地下做停車場給社區居民使用之外，也希望從茄苳路進來一直到後面招商街是一個學校上放學的家長接送區，所以，在多元使用前提下，希望蓋一個整個汐止很棒的展演空間。

張錦豪指出，這個汐止演藝廳不止給學校，也能提供汐止文化界、教育界共同使用，但是因為經費龐大，我們中央的支持，那新北市教育局今天也來會勘，希望從地方到中央一起來努力，希望透過地方錦豪，再加上立委沈發惠、賴品妤中央一起來努力，把這塊土地活化。

立委賴品妤說，因為學校希望這塊地能夠妥善來使用，只是目前遇到一些困難，需要中央跟地方一起配合，所以，我今天也來會勘，那這也是我第一次以立法委員的身份參與會勘，但是，這塊地光是整地就要不少錢，再加上後續規劃，各單位都還要溝通，不過，還是會協助突破難關，看看是要如何規劃，中央能夠做些什麼。

崇德國小校長李顯鎮表示，108年8月接收後，有了解一下現況，收回來到現在，因為上頭還有一些建築物還有雜草，初步先做整地，希望先做家長接送區，至於後續如何多元利用，得要再了解地方居民需求。

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