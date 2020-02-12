鼓勵學子向學 新北記者職業工會頒獎學金

為鼓勵學子認真向學，新北市新聞記者職業工會今(12)日在新北市政府會議室，頒發獎助學金給工會成員子女，勞工局副局長吳仁煜到場勉勵這次獲頒獎助學金的學子們，工會理事長黃村杉希冀這群優秀學子能繼續秉持良好態度、認真讀書。

除了獎助學金的頒發，工會也進行了理監事及幹部的聘書頒發，新北市新聞記者職業工會於今年1月1號正式立案，工會理事長黃村杉表示，非常感謝工會理監事及會員們的支持，讓會內事務能順利運作。

這次辦理獎助學金頒發，希望能鼓勵學子勤奮向學，並且善用這筆獎助學金，未來工會也會持續關懷弱勢，傳達正向能量，讓社會更幸福美好。