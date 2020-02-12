新北發口罩給各醫院 每天1.3萬名特殊醫療需求者受惠

新冠肺炎（武漢肺炎）持續延燒，中央昨起實施相關口罩發放計畫，新北市配得9萬7千多片口罩，新北市衛生局為照顧特殊醫療需求的患者及照護者，將配發口罩給醫療院所的洗腎、癌症化學放射治療，或經醫師評估需頻繁就醫病友、住院陪病者，預計每日受惠人數為1萬3千多人。

新北市衛生局長陳潤秋表示，中央因應新冠肺炎疫情，除民眾透過實名制購買口罩以外，每日配發醫用口罩給各縣市政府，交由所轄醫療院所，分發給血液透析、化放療或經醫師評估因疾病狀況必須每日、隔日，或每周頻繁就醫的特殊病患，以及住院陪病者，不過每名住院病患限一名陪病者，可於就醫時主動向醫院索取口罩。

陳潤秋指出，為因應新冠肺炎，民眾盡量減少出入人潮擁擠場所，勤洗手、適時戴口罩、做好環境消毒三步驟強化自我健康管理，就醫時務必主動告知發病前14日的旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。

陳潤秋說，民眾戴口罩應確實做到「開、戴、壓、密」四步驟，以確保口罩與臉部密合，若有身體不適如發燒或呼吸道症狀，可撥打疾管署防疫專線1922，或衛生局24小時通報專線（02）2258-6923，並依指示戴上口罩儘速就醫。