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受新冠肺炎影響 北市智慧城市論壇延7月舉辦

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情持續延燒，北市府今下午召開疫情應變小組會議，會中決議三月底即將登場的智慧城市論壇，因為疫情嚴峻，確定延後到七月舉辦。記者邱瓊玉／攝影

新冠肺炎武漢肺炎、Covid-19）疫情持續延燒，北市府今下午召開疫情應變小組會議，會中決議3月底即將登場的智慧城市論壇，因為疫情嚴峻，確定延後到7月舉辦。

此外，針對北市府各行各業的紓困政策，北市府副市長黃珊珊表示，目前有些產業受到衝擊，市府可以處理的包括市有財產租金減免、營運期間計算方式調整，或是一些簡易的企業融資等，相關具體內容待市長柯文哲裁示後就會對外發布。

對於中央「陸配子女返台」政策一變再變，黃珊珊緩頰，中央的政策就是依照疫情變化，本來每天都會有新的變動，因為中國大陸疫情真的不知道狀況如何，光是居家隔離的表格就改了很多次，這都是因為疫情變化做的不得已調整。

黃珊珊表示，政策當然是越穩定越好，但這是防疫，任何情況都要做考慮，不能怪說哪一個才是絕對政策，目前台灣還沒有爆發社區感染，已足見中央的有些政策都很正確。

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