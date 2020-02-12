快訊

搶救壽陸橋：南鐵地下化 鐵道沿線成文資墳場？

受困鑽石公主號台人該怎辦？ 謝長廷提7點說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四、五百人郊遊引疑慮 桃園華山基金會暫緩長輩春遊

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，華山基金會服務照常，並追蹤長輩健康狀況，但桃園各天使站原訂2月底、3月初辦例行的春遊，但參與長輩四、五百人，考量長輩屬高風險族群，決定暫緩。圖／華山基金會桃園天使站提供

新冠肺炎（武漢肺炎疫情持續延燒，華山基金會募款與活動也受衝擊，桃園各天使站原訂2月底、3月初辦例行的春遊，但參與長輩四、五百人，考量長輩屬高風險族群，決定暫緩，另長年服務的募款也受影響銳減1成，正積極聯繫善士，盼度過難關。

華山基金會愛心天使站照顧三失長輩，因應肺炎疫情，各天使站強化衛教宣導，第一線工作人員、義工都配戴口罩，由於公部門配發防疫口罩以機構為主，基金會天使站未獲配發，好在平時就有防疫準備，尚有庫存，總會也協助採購，暫時可撐下去。

華山基金會桃園區站長高昀琪說，每年固定辦春遊、秋遊帶長輩到戶外郊遊，今年春遊本規畫到新北關渡自然公園遊玩，如今疫情當前，考量長輩健康，因此春遊活動確定暫緩，雖然可惜，但長輩認為疫情嚴峻，都能夠理解天使站的決定，也能接受。

高也提到，基金會各天使站服務腳步不停歇，也強化衛教宣導，希望服務者與長輩都能提升自我保護防疫觀念，訪視時也會協助長輩量測體溫，即時掌握健康情形。

至於今年募款情形，因過年較往年早，捐款都集中1月份，過年後確實受到疫情影響，送愛到家的服務經費少了1成，也因為現階段不太適合辦造勢活動，因此透過臉書或網路發文，希望過去曾捐款的舊善士能再給予協助，持續給予服務弱勢長輩支持。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，華山基金會服務照常，並追蹤長輩健康狀況，但桃園各天使站原訂2月底、3月初辦例行的春遊，但參與長輩四、五百人，考量長輩屬高風險族群，決定暫緩。圖／華山基金會桃園天使站提供

疫情 武漢肺炎 募款
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢肺炎防疫 矯正署對170受刑人實施隔離

東奧／武漢肺炎疫情延燒 日本擬保證奧運安全安心

桃園男子竄改防疫資訊 刑事局依法送辦

影／支援防疫！桃園紙尿褲大廠 有意將改部分產線做口罩

相關新聞

受新冠肺炎影響 北市智慧城市論壇延7月舉辦

新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情持續延燒，北市府今下午召開疫情應變小組會議，會中決議3月底即將登場的智慧城市論...

四、五百人郊遊引疑慮 桃園華山基金會暫緩長輩春遊

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，華山基金會募款與活動也受衝擊，桃園各天使站原訂2月底、3月初辦例行的春遊，但參與長輩四...

延後開學宜蘭有機蔬菜無處賣 新北果菜保價收購1.5公噸

因新冠肺炎（武漢肺炎）影響，高中職延後2周開學，農友種來供應中小學營養午餐的蔬菜賣不出去，宜蘭縣政府拜託新北市政府、新北...

新北啟動雙菜雙保 協助農友銷售、保障蔬菜價格

因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，高中職延後開學，新北市啟動「雙菜雙保」，協助農友銷售原訂購供應學校的營養午餐蔬菜，新北市長侯...

內湖飄汽油味 中油找不到漏油 不排除換管

北市內湖區新明路、成功路口一帶居民，從2月8日起，不斷聞到汽油味，擔憂是否發生漏油事件，中油緊急派員前往處理，至今仍未發現漏油點，引發周邊居民不滿。台北市政府環保局則根據水汙染法開罰，要求中油盡速改善。

70歲翁從小左耳失聰 醫靠微創手術救回聽力

新北市70多歲游姓老翁從小左耳失聰，雖然曾動過兩次鼓膜成形術，用助聽器也無效，日前右耳聽力嚴重退化，緊急求助台北慈濟醫院...

全台唯一煙囪旋轉餐廳 來去北投過情人節

情人節將至，你的浪漫大餐訂好了嗎？煙囪旋轉餐廳，從2/14情人節起至2/16全館九折優惠，同時還附贈一份神秘小禮物；在全面防疫的當下，旋轉餐廳在情人節期間入場會測量體溫和酒精消毒，希望提供民眾一個浪漫且安全的情人節約會場所。

讓人行道更安全寬敞 新北連2年獲人行環境優等

新北市工務局在內政部營建署「108年度各縣市道路養護管理暨人行環境無障礙考評」中，在人行環境考評部分連續2年獲得優等，並...

新冠肺炎影響社福團體 好心人也停止捐款

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情不僅造成觀光業損失慘重，就連各社福團體也受到波及，基督教芥菜種會附設愛心育幼院長蘇鈺惠說，接到捐...

福德坑不「禁航」 李明賢：將成北市合法遙控機活動場

台北市福德坑復育公園前身是福德坑垃圾掩埋場，2003年變身為大型綠地公園，並成為北市唯一的滑草場及遙控飛行場，因去年全台...

北京買的防毒面具派上用場 台商：把口罩留給需要的人

周姓男子是北京台商，為防霾害他花4000元購買2套防毒面具。日前返台因應武漢新冠肺炎，他不跟大家搶口罩，留給需要的人，每...

畫作夫妻結褵40年感情好 談色彩學：做自己又互相映襯

研究色彩學的畫家夫婦林文昌與歐秀明說，他們的「色彩與質感肌理的新體驗——林文昌．歐秀明繪畫創作雙個展」，即日起至3月29...

熱門新聞

疫情影響觀光 淡水老街攤商：再這樣下去月底關門休息

台大生醫園區分院急診 今起正式營運

通車未滿月 南橫天池又見宗教團體焚香燒紙錢

「送給日理萬機的您們」地檢署收到口罩包裹...不敢收

台南佳里蕭壠香「蜈蚣陣」周五起繞境 改道看這裡

「疫」級慘 觀光客掉4成 訂房剩2成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。