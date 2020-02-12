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四、五百人郊遊引疑慮 桃園華山基金會暫緩長輩春遊
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，華山基金會募款與活動也受衝擊，桃園各天使站原訂2月底、3月初辦例行的春遊，但參與長輩四、五百人，考量長輩屬高風險族群，決定暫緩，另長年服務的募款也受影響銳減1成，正積極聯繫善士，盼度過難關。
華山基金會愛心天使站照顧三失長輩，因應肺炎疫情，各天使站強化衛教宣導，第一線工作人員、義工都配戴口罩，由於公部門配發防疫口罩以機構為主，基金會天使站未獲配發，好在平時就有防疫準備，尚有庫存，總會也協助採購，暫時可撐下去。
華山基金會桃園區站長高昀琪說，每年固定辦春遊、秋遊帶長輩到戶外郊遊，今年春遊本規畫到新北關渡自然公園遊玩，如今疫情當前，考量長輩健康，因此春遊活動確定暫緩，雖然可惜，但長輩認為疫情嚴峻，都能夠理解天使站的決定，也能接受。
高也提到，基金會各天使站服務腳步不停歇，也強化衛教宣導，希望服務者與長輩都能提升自我保護防疫觀念，訪視時也會協助長輩量測體溫，即時掌握健康情形。
至於今年募款情形，因過年較往年早，捐款都集中1月份，過年後確實受到疫情影響，送愛到家的服務經費少了1成，也因為現階段不太適合辦造勢活動，因此透過臉書或網路發文，希望過去曾捐款的舊善士能再給予協助，持續給予服務弱勢長輩支持。
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