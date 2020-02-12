聽新聞
test
0:00 / 0:00
延後開學宜蘭有機蔬菜無處賣 新北果菜保價收購1.5公噸
因新冠肺炎（武漢肺炎）影響，高中職延後2周開學，農友種來供應中小學營養午餐的蔬菜賣不出去，宜蘭縣政府拜託新北市政府、新北果菜公司協助以「保證價格」收購，新北果菜公司表示，宜蘭目前有1.5公噸蔬菜需要協助銷售，詳細蔬菜種類名單這周會提供。
新北市長侯友宜表示，宜蘭縣長林姿妙非常關心縣內所有農民，希望借新北市的市場，拍賣宜蘭的有機蔬菜及產銷履歷的蔬菜，新北市人口眾多，願意跟宜蘭縣一起照顧宜蘭所有的農民，只要外縣市需要新北幫忙，都願意站出來力挺大家、順利解決他們的困難，新北願意多承擔一點。
新北果菜公司總經理江惠貞回應，宜蘭縣目前有1.5公噸蔬菜需要果菜公司協助，至於詳細的蔬菜種類會再提供，剩餘2.1公噸蔬菜則是宜蘭縣政府自行媒合協助農友銷售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言