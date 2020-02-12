延後開學宜蘭有機蔬菜無處賣 新北果菜保價收購1.5公噸

因新冠肺炎（武漢肺炎）影響，高中職延後2周開學，農友種來供應中小學營養午餐的蔬菜賣不出去，宜蘭縣政府拜託新北市政府、新北果菜公司協助以「保證價格」收購，新北果菜公司表示，宜蘭目前有1.5公噸蔬菜需要協助銷售，詳細蔬菜種類名單這周會提供。

新北市長侯友宜表示，宜蘭縣長林姿妙非常關心縣內所有農民，希望借新北市的市場，拍賣宜蘭的有機蔬菜及產銷履歷的蔬菜，新北市人口眾多，願意跟宜蘭縣一起照顧宜蘭所有的農民，只要外縣市需要新北幫忙，都願意站出來力挺大家、順利解決他們的困難，新北願意多承擔一點。

新北果菜公司總經理江惠貞回應，宜蘭縣目前有1.5公噸蔬菜需要果菜公司協助，至於詳細的蔬菜種類會再提供，剩餘2.1公噸蔬菜則是宜蘭縣政府自行媒合協助農友銷售。