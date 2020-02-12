新北啟動雙菜雙保 協助農友銷售、保障蔬菜價格

因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，高中職延後開學，新北市啟動「雙菜雙保」，協助農友銷售原訂購供應學校的營養午餐蔬菜，新北市長侯友宜今天與板橋慈惠宮人員發放有機蔬菜給民眾，也希望大家共體時艱，一起照顧農民。

因應延後開學，新北果菜公司協調約180公噸原供應營養午餐的蔬菜，板橋慈惠宮訂購100箱共1.5公噸有機蔬菜，並免費發放給民眾。侯友宜表示，為了照顧新北及外縣市的農友，一定保證有機蔬菜及產銷履歷的蔬菜在一定的價格以上，每公斤10元的管銷成本也會一併吸收，不但能彌補農友的損失，如果拍賣價格好，農民也能多賺一點，新冠肺炎帶來的影響大家共體時艱，一起度過難關。

新北市農業局表示，市府提出「4＋1安心蔬菜計畫」供應新北中小學每周4天產銷履歷蔬菜及1天有機蔬菜，因應延後開學，新北果菜公司邀請農友及供應單位共同研商，啟動「雙菜雙保」機制，透過優先拍賣、保證銷售及保障價格，讓產銷履歷蔬菜維持在每公斤25元、有機每公斤35元，不足部分由市府補貼。

農業局表示，運費、包裝費、手續費等管銷成本則由新北果菜公司負擔，3天進行一次檢討作業，在必要時提高價格或延長收購時間，並且透過預約交易尋找新買加通路，預計在2周協助調配約180噸蔬菜。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，果菜公司媒合很多公司、寺廟、里長、民間團體等，希望可以幫忙農友，舉例來說，菠菜一般價格1斤約40元，但這兩天跌到35至38元，若再不協調，可能就會下跌到30元，其他葉菜類衝擊就會更大，所以現在必須協調好、維持市價，不然就會造成菜價大崩盤。