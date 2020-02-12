70歲翁從小左耳失聰 醫靠微創手術救回聽力

新北市70多歲游姓老翁從小左耳失聰，雖然曾動過兩次鼓膜成形術，用助聽器也無效，日前右耳聽力嚴重退化，緊急求助台北慈濟醫院。經耳鼻喉科醫師黃韻誠檢查後，確診為右耳鼓膜破裂、左耳聽小骨錯位合併聽神經退化，造成「混合性聽力障礙」，決定以微創手術治療，術後聽力大幅進步，隔天就可出院。

談到聽力障礙成因，黃韻誠指出，65歲以前聽力退化者多為基因遺傳、突發性聽神經受損或中耳問題；65歲後，三成患者則因早期慢性中耳炎未妥善治療導致；部分患者因慢性退化、環境噪音或疾病等因素，引起外耳、中耳、內耳聽神經等部位病變，進而造成聽力障礙。

黃韻誠表示，一般病患來到耳鼻喉科，必須先檢查耳膜的完整性，再透過純音聽力檢查評估聽神經退化及受損程度，最後輔以電腦斷層確診病變位置，依受損部位區分成傳導性聽力障礙、神經性聽力障礙或混合性聽力障礙，其中混合性聽力障礙是同時存在神經性與傳導性聽力障礙。

黃韻誠指出，耳朵包括外耳、中耳、內耳，中耳含三塊聽小骨（錘骨、砧骨和鐙骨）及顏面神經、耳咽管等，介於外耳道和中耳間有一層半透明的圓形薄膜「鼓膜」，能接收聲波產生震動，牽動旁邊的聽小骨鏈，達到聲音傳遞，當鼓膜及聽小骨因外力、基因或疾病導致破損時，須手術治療。

黃韻誠表示，手術會先全身麻醉，以微創方式由外耳道進入中耳，翻開耳膜後，檢查聽小骨是否有鬆脫、錯位或硬化情形；若是確定聽小骨病變則為其重新塑形，製造全新的聽小骨鏈；而後進行鼓膜修補，取出外耳的筋膜作為鼓膜生長的介質，術後1至3個月就可癒合。