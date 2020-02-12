讓人行道更安全寬敞 新北連2年獲人行環境優等

新北市工務局在內政部營建署「108年度各縣市道路養護管理暨人行環境無障礙考評」中，在人行環境考評部分連續2年獲得優等，並在今日市政會議中將榮耀獻給新北市長侯友宜。

鑑於早期道路設計規畫多以車輛使用者考量，缺乏以人為本的通行環境概念，因此，新北市自2011年起配合營建署推動人行道淨寬改善計畫、2014年起加入無障礙斜坡設施改善。

將人行道常見的機車違規、私人物品占用或變電箱阻擋人行道淨寬不足部分加以排除，讓長者及無障礙人士都能順利通行，打造行人通行無障礙環境。

針對造成人行道淨寬不足90公分的障礙物，新北市養工處表示，會與各相關單位共同改善移除，如路邊的變電箱，除會同台電公司及相關單位現勘研議外，也會與地方居民溝通協商。

此外，養工處也將綠色生態網建置於人行道上，利用綠帶下的盲溝，將雨水引入花園井下滲土壤，不僅減少人行道積水情況，也達到二氧化碳減碳量目的。

工務局表示，市府每年都會隨著環境變遷針對人行道規畫與時精進，包含路燈基座下地、整磚對縫等，盼能提升人行通行的舒適、安全及便利性，並改善民眾的生活環境。