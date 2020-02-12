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北市內湖新明路漏油 中油開挖試壓擬更換管線

中央社 / 台北12日電

北市內湖區新明路發生漏油事故，立委高嘉瑜今天會勘時提及中油仍未發現漏油點，中油說，晚間開挖並針對管線試水壓，若找不到漏油點不排除換管線。

台北市新明路附近發生中油油管漏油事故，因現場汽油味道過重，造成附近居民憂心。

民進黨立法委員高嘉瑜上午到場會勘時接受媒體聯訪時表示，8日接獲居民陳情指稱附近冒出濃厚汽油味，北市府派員查察發現，疑為中油油管漏油，中油也到場處理，但挖掘多日，至今仍未找到漏油點，居民也憂心漏油是否可能影響附近水源。

附近住戶受訪時說，聞到下水道冒汽油味，隔天通知里長後，北市消防局派員到場戒備，後續得知是下水道的中油油管漏油。里長提到，北市府查察後轉知，是中油油管漏油，經消防局朝下水道灌水後，現場油氣味已減少。

中油煉製事業部副執行長、桃園煉油廠廠長曾繁鑫現場受訪時表示，8日接獲通報後派員到場，發現下水道箱涵內的管線有漏油，管線先停止運作，從8日起至今，開挖周邊7處，發現土壤未受到汙染，研判沒有新的漏油點。

他說，目前可疑漏油範圍約200公尺，會盡全力找出可能漏油點，今晚會進行最後一次開挖，並針對管線進行測試水壓，若仍未找到漏油點，不排除更換管線。

消防局表示，8日獲報後，在現場設指揮站，當時測試汽油氣體濃度超標，針對下水道灌水後，目前濃度已下降，會持續每一小時監測一次，並派員戒備，呼籲民眾不要到場圍觀，也會跟周邊住戶宣導用火安全。環保局在8日以油氣滲漏污染違反水污染防治法開罰中油新台幣300萬元。

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