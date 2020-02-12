福德坑不「禁航」 李明賢：將成北市合法遙控機活動場

台北市福德坑復育公園前身是福德坑垃圾掩埋場，2003年變身為大型綠地公園，並成為北市唯一的滑草場及遙控飛行場，因去年全台發生多起遙控飛機或空拍機意外，北市府原本打算關閉福德遙控飛機場，但台北市議員李明賢認為遊客與遙控飛機玩家如何玩得安全是首要條件，經過與市府多次協調、會勘，認為福德坑適合做為飛行場，將在3月31日後正式公告。

對此，北市環保局指出，民用航空法對於遙控無人機的修法，將於今年3月31日施行，因民航法要求採正面表列，列出哪些地方可以做為遙控飛機場，市府研議評估福德坑復育公園，適合做為遙控無人機活動場域。

李明賢說，去年全台發生多起遙控飛機或空拍機意外，台北市政府本來打算關閉福德遙控飛機場，經過他爭取，為了要讓周邊公園遊客與遙控飛機玩家都能玩得安全，經過多次協調、會勘後，成功爭取福德坑環保復育園區為全台北市唯一合法的遙控無人機活動場域。

李明賢說，福德坑復育公園，前身是北市福德坑垃圾掩埋場，2003年就變成大型綠地公園，並且成為台北市唯一遙控飛行場，95%的台北市遙控飛機玩家皆在福德坑環保復育園區遙控飛機場進行飛行操作，台北市政府也多次在此舉辦相關活動，卻因108年在屏東墾丁龍磐公園舉辦的無動力遙控滑翔機國際公開賽，發生遊客遭遙控滑翔機砸死的意外，福德遙控飛機場面臨關場危機。