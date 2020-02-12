全台唯一煙囪旋轉餐廳 來去北投過情人節

坐擁基隆河及淡水河 每90分鐘旋轉一圈

情人節將至，你的浪漫大餐訂好了嗎？煙囪旋轉餐廳，從2/14情人節起至2/16全館九折優惠，同時還附贈一份神秘小禮物；在全面防疫的當下，旋轉餐廳在情人節期間入場會測量體溫和酒精消毒，希望提供民眾一個浪漫且安全的情人節約會場所。

北投煙囪旋轉餐廳位於台北市的北投焚化廠，坐擁基隆河及淡水河美景，高達40層樓（約120公尺高）、每90分鐘旋轉一圈；免費觀景臺可遠眺觀音山、大屯山系等雄偉景貌，並可鳥瞰關渡平原濕地生態等360度全景；也是台北市環保局所屬回饋設施中最特別的一個，在全台唯一的煙囪旋轉餐廳，與情人相約將是別有一番滋味。

因為地利位置坐擁基隆河及淡水河美景，前往北投焚化廠旋轉餐廳，可以看山看水，並可鳥瞰關渡平原濕地，算是一趟台北知性生態之旅。

當日落的時候，隔著玻璃看著日落的餘暉，緩緩的消失在地平線之後，取而代之的是台北迷人的夜景，再搭配一頓浪漫星光晚餐，對於戀人而言，算是約會首選。

絕佳美景與獨特地利位置之外，每90分鐘旋轉一圈、360度全景的獨特視覺饗宴，不但能夠一邊品嘗美食佳餚，還能悄悄展開一段小小的台北遨遊，一起共度記憶中最特別的情人節。