快訊

武漢肺炎疫情「強行降溫」？中國確診通報連日下降20%

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

開學在即 先嗇宮捐三蘆各校次氯酸水消毒

中央社 / 新北12日電

因應武漢肺炎疫情，各項防疫物資都很缺乏，基於各校都開學在即，三重先嗇宮今天共捐8000公升次氯酸水及洗手乳等防疫物資，優先提供給三蘆地區各級學校消毒清潔使用。

供奉神農大帝的先嗇宮被列為三級古蹟，是新北市三重地區信仰中心之一，基於擔心武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）影響即將開學學子的健康，先嗇宮今天上午發放三蘆地區共38所學校共2000公斤洗手乳及6000公升次氯酸水，各校一早就派人車來領取，場面熱烈。

先嗇宮董事長李乾龍表示，神農大帝嘗百草，是藥王，這次發放洗手乳及具消毒成分的次氯酸水給三重蘆洲地區高中及國中小，就是希望積極與學校攜手共同來防止武漢肺炎的疫情擴散。

他表示，因為開學在即，各校都非常需要次氯酸水進行防疫消毒，若三蘆地區各校不夠用的話，在友人以機器協助產製次氯酸水下，先嗇宮會無限量供應。如果行有餘力，也會擴大提供新莊的學校。

他表示，雖然優先提供三蘆各校洗手乳及次氯酸水，但因市面上較大不透光的桶子也缺貨，因此，目前請各校自備桶子來分裝，但避免消毒效果因日曬而失效，除籲各校用黑色塑膠布將裝次氯酸水的桶子蓋起來，同時，先嗇宮也會發送各校試紙，隨時檢驗消毒的效果是否仍正常維持及使用。

先嗇宮 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

新冠、武漢搞不清？ 指揮中心：一律簡稱「武漢肺炎」

學校缺消毒防疫物資 三重先嗇宮捐洗手乳、次氯酸水

延後開學有機蔬菜過剩 宜蘭請新北果菜公司保價收購

快開學了苗栗縣長徐耀昌請政府正視開學後兒童口罩需求

相關新聞

福德坑不「禁航」 李明賢：將成北市合法遙控機活動場

台北市福德坑復育公園前身是福德坑垃圾掩埋場，2003年變身為大型綠地公園，並成為北市唯一的滑草場及遙控飛行場，因去年全台...

讓人行道更安全寬敞 新北連2年獲人行環境優等

新北市工務局在內政部營建署「108年度各縣市道路養護管理暨人行環境無障礙考評」中，在人行環境考評部分連續2年獲得優等，並...

新冠肺炎影響社福團體 好心人也停止捐款

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情不僅造成觀光業損失慘重，就連各社福團體也受到波及，基督教芥菜種會附設愛心育幼院長蘇鈺惠說，接到捐...

北京買的防毒面具派上用場 台商：把口罩留給需要的人

周姓男子是北京台商，為防霾害他花4000元購買2套防毒面具。日前返台因應武漢新冠肺炎，他不跟大家搶口罩，留給需要的人，每...

畫作夫妻結褵40年感情好 談色彩學：做自己又互相映襯

研究色彩學的畫家夫婦林文昌與歐秀明說，他們的「色彩與質感肌理的新體驗——林文昌．歐秀明繪畫創作雙個展」，即日起至3月29...

延後開學有機蔬菜過剩 宜蘭請新北果菜公司保價收購

為防範新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，各級學校延後開學，造成供應宜蘭縣國中小學營養午餐的農民，所生產的有機蔬菜賣不出去。宜蘭縣...

台南天坑卡垃圾車 水公司：回填混凝土下午5時前通車

台南市昨天晚間發生垃圾車被「坑」，車子行經南區德興路時，被突然下陷的大洞給卡住，相關單位緊急處理，確定是自來水老舊管線破...

台南垃圾車被「坑」了 原來是老舊自來水管破裂

台南市南區德興路192號前昨晚發生垃圾車陷路面坑洞，經市府緊急應變，將垃圾車吊離坑洞，市府工務局在無立即危險下，先在坑洞...

烏來髮夾彎遊覽車會車難 新北花500萬裝自動感應號誌

新北市烏來區是著名觀光旅遊景點，吸引大批遊客前往，不過往內洞風景區的環山路路幅有限，大型遊覽車會車不易，若將道路拓寬，經...

政府貸款補助 她創業影片後製

影片行銷當道，不少年輕人嚮往當YouTuber，但影片都需要後製、剪接，27歲的賴佩伶看準市場對於特效合成製作的需求，透...

「望春風」詞人 李臨秋故居將法拍

「孤夜無伴守燈下，清風對面吹…」傳唱台灣大街小巷的「望春風」，是台灣知名歌謠詞人李臨秋作詞，其位在台北市西寧北路巷內故居，二○○九年時指定為歷史建築，因債務問題，四月將「法拍」，震驚文化界。

「疫」級慘 觀光客掉4成 訂房剩2成

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，衝擊雙北及基隆觀光休閒、旅館業。北市旅館公會昨和信保基金一同召開聯席會，盼政府放寬融資管道，救救旅館業，旅館業才有辦法拯救員工。新北市長侯友宜昨主持應變會議表示，觀光旅遊地區人潮平均數下降3、4成，還有很多產業受衝擊，將規畫協助方案。

熱門新聞

疫情影響觀光 淡水老街攤商：再這樣下去月底關門休息

金門違反居家檢疫第2例男子喊冤 衛生局：證據確鑿

「送給日理萬機的您們」地檢署收到口罩包裹...不敢收

破產蚊子校園嘉南高中 將轉型長照及日托中心

通車未滿月 南橫天池又見宗教團體焚香燒紙錢

日月潭暨大櫻花季浪漫開跑 群櫻卻集體鬧失蹤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。