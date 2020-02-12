開學在即 先嗇宮捐三蘆各校次氯酸水消毒
因應武漢肺炎疫情，各項防疫物資都很缺乏，基於各校都開學在即，三重先嗇宮今天共捐8000公升次氯酸水及洗手乳等防疫物資，優先提供給三蘆地區各級學校消毒清潔使用。
供奉神農大帝的先嗇宮被列為三級古蹟，是新北市三重地區信仰中心之一，基於擔心武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）影響即將開學學子的健康，先嗇宮今天上午發放三蘆地區共38所學校共2000公斤洗手乳及6000公升次氯酸水，各校一早就派人車來領取，場面熱烈。
先嗇宮董事長李乾龍表示，神農大帝嘗百草，是藥王，這次發放洗手乳及具消毒成分的次氯酸水給三重蘆洲地區高中及國中小，就是希望積極與學校攜手共同來防止武漢肺炎的疫情擴散。
他表示，因為開學在即，各校都非常需要次氯酸水進行防疫消毒，若三蘆地區各校不夠用的話，在友人以機器協助產製次氯酸水下，先嗇宮會無限量供應。如果行有餘力，也會擴大提供新莊的學校。
他表示，雖然優先提供三蘆各校洗手乳及次氯酸水，但因市面上較大不透光的桶子也缺貨，因此，目前請各校自備桶子來分裝，但避免消毒效果因日曬而失效，除籲各校用黑色塑膠布將裝次氯酸水的桶子蓋起來，同時，先嗇宮也會發送各校試紙，隨時檢驗消毒的效果是否仍正常維持及使用。
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