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北京買的防毒面具派上用場 台商：把口罩留給需要的人
周姓男子是北京台商，為防霾害他花4000元購買2套防毒面具。日前返台因應武漢新冠肺炎，他不跟大家搶口罩，留給需要的人，每次出門就戴防毒面具，引人嘲笑也無妨。
周男（33歲）說，返台後與母親住在台北市大同區，因疫情目前大家都在搶口罩，為讓口罩留給更多需要者，自己戴防毒面具就好，另外若受感染，戴防毒面具也不會傳染人
周男說，戴防毒面具出門遛狗，常被左鄰右舍笑，也會被路人嘲笑，不過這是一種尊重，防止傳染別人，而母親目前仍戴口罩，若未來疫情更嚴重，也會要求母親帶防毒面具。
周男指出，防毒面具在北京購買，每套價格約2000元，自己買了2套。每戴一次就需用熱水擦拭，每3個月至6個月，要更換面具裡的濾心，過濾海綿則是2周清洗一次。
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