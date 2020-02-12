畫作夫妻結褵40年感情好 談色彩學：做自己又互相映襯

研究色彩學的畫家夫婦林文昌與歐秀明說，他們的「色彩與質感肌理的新體驗——林文昌．歐秀明繪畫創作雙個展」，即日起至3月29日止，在新北市立淡水古蹟博物館滬水一方藝文空間5樓展出。2人結縭40年感情依舊好，歐秀明說，「其實色彩學就如同夫妻間的情感，做自己中又能互相映襯，是實現自我價值的方式」。

住在淡水20年的前真理大學校長林文昌及畫家歐秀明，以淡水為主題，展出30年來重要作品及著作，同時也是夫妻第3次的聯展。最近新冠肺炎（武漢肺炎）發燒，林文昌近年研究發展色彩的保健與療法，他建議多欣賞象徵自然、生命的綠色，輔助提升免疫力，意外成為看展話題。

另，展覽期間恰逢情人節，當年發展「辦公室戀情」的兩人透露40多年前，相約戶外寫生，後來互訂終生，林文昌說，「情侶要多欣賞紅色，感情能保持熱度，隨時充滿著幸福感」。

紅色畫作如林文昌致敬梵谷而畫的「淡水與梵谷的聯想」，紅色畫作加強彼此的愛意；綠色畫作如「瓢蟲的Party」及「綠映」等以綠色為底色的作品，輔助身心靈的健康。

歐秀明運用9種不同色調創作的「淡水的色彩心情」及靈感來自學生合照的「伴著紫紅色的光影說YA」等色彩豐富的畫作，歐秀明表示，「其實色彩學就如同夫妻間的情感，做自己中又能互相映襯，是實現自我價值的方式」。