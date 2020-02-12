聽新聞
test
0:00 / 0:00
延後開學有機蔬菜過剩 宜蘭請新北果菜公司保價收購
為防範新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，各級學校延後開學，造成供應宜蘭縣國中小學營養午餐的農民，所生產的有機蔬菜賣不出去。宜蘭縣府與新北市政府、新北果菜運銷公司協調，運銷公司同意以保證價格收購宜蘭有機蔬菜。
推廣健康安全有機蔬菜，宜蘭縣府推動縣內國中小每周食用一次有機蔬菜，每周數量約3.5公噸，並且在縣府大廳設置星期五市集，另協助農友參與台北、雙北假日市集等。這次遭逢疫情衝擊，各國中小學延後開學，也使得縣內有機蔬菜銷不出去。
宜蘭縣長林姿妙一直以來與新北市長侯友宜互動良好，這次特別拜託新北市幫忙，針對宜蘭現階段生產的有機蔬菜，協請新北果菜運銷股份有限公司協助收購，運往大台北行銷販售，而且新北還同意用「保證價格」收購，確保農民基本收入。
縣府農業處、教育處也邀集相關農友及團膳業者討論，決定原訂供應有機蔬菜的周次，配合開學期程遞延調整，不影響農友供應有機蔬菜的次數與數量。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言