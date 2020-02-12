延後開學有機蔬菜過剩 宜蘭請新北果菜公司保價收購

為防範新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，各級學校延後開學，造成供應宜蘭縣國中小學營養午餐的農民，所生產的有機蔬菜賣不出去。宜蘭縣府與新北市政府、新北果菜運銷公司協調，運銷公司同意以保證價格收購宜蘭有機蔬菜。

推廣健康安全有機蔬菜，宜蘭縣府推動縣內國中小每周食用一次有機蔬菜，每周數量約3.5公噸，並且在縣府大廳設置星期五市集，另協助農友參與台北、雙北假日市集等。這次遭逢疫情衝擊，各國中小學延後開學，也使得縣內有機蔬菜銷不出去。

宜蘭縣長林姿妙一直以來與新北市長侯友宜互動良好，這次特別拜託新北市幫忙，針對宜蘭現階段生產的有機蔬菜，協請新北果菜運銷股份有限公司協助收購，運往大台北行銷販售，而且新北還同意用「保證價格」收購，確保農民基本收入。

縣府農業處、教育處也邀集相關農友及團膳業者討論，決定原訂供應有機蔬菜的周次，配合開學期程遞延調整，不影響農友供應有機蔬菜的次數與數量。