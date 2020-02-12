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台南天坑卡垃圾車 水公司：回填混凝土下午5時前通車
台南市昨天晚間發生垃圾車被「坑」，車子行經南區德興路時，被突然下陷的大洞給卡住，相關單位緊急處理，確定是自來水老舊管線破裂，掏空地基導致，目前已在搶修中。
市府工務局表示，11日晚間20:37分許接獲通報，南區德興路190巷口發生垃圾車下陷路面坑洞，立即派員至現場交維並了解情形，同時通知自來水公司前來會勘。
經現場初勘該坑洞約2mx2m大小，深度約95公分，下方一直有水流動，疑似自來水漏管造成掏空。自來水公司人員於21:30至現場勘查，也認為應該是自來水150mm管線破管造成。
環保局將下陷的垃圾車於21:35吊起而駛離。因天色已晚且無立即危險，故先在坑洞周遭架設安全圍籬覆蓋鐵板，加強安全警示。今早7:30自來水公司即至現場開挖搶修，基於開挖回填須俟低強度混凝土凝固，因此預計下午5時前可以修復通車。但若管線提早修復完成，將可提前澆灌低強度混凝土，提前恢復通車。
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