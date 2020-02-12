聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南垃圾車被「坑」了 原來是老舊自來水管破裂
台南市南區德興路192號前昨晚發生垃圾車陷路面坑洞，經市府緊急應變，將垃圾車吊離坑洞，市府工務局在無立即危險下，先在坑洞周遭架設安全圍籬覆蓋鐵板，今天上午現場開挖後，確認是自來水150mm老舊管線破管造成，立即進行換管搶修，預計下午5時前可修復完竣，若提前完工，將提早恢復通車。
工務局表示，昨天晚間8時37分許接獲通報，南區德興路190巷口發生垃圾車下陷路面坑洞，立即派員至現場交維並了解情形，同時通知自來水公司前來會勘，經現場初勘該坑洞約2mx2m大小，深度約95公分，下方一直有水流動，初判疑似自來水漏管造成掏空。自來水公司人員晚間9時30分至現場勘查，也初判為該公司150mm管線破管造成。
環保局將下陷的垃圾車9時35分吊起而駛離，因天色已晚且無立即危險，工務局先在坑洞周遭架設安全圍籬覆蓋鐵板，加強安全警示。
今天上午7時30分自來水公司即至現場開挖搶修，基於開挖回填須待低強度混凝土凝固，因此預計下午5時前可以修復通車，但若管線提早修復完成，將可提前澆灌低強度混凝土，提前恢復通車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言