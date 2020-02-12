台南垃圾車被「坑」了 原來是老舊自來水管破裂

台南市南區德興路192號前昨晚發生垃圾車陷路面坑洞，經市府緊急應變，將垃圾車吊離坑洞，市府工務局在無立即危險下，先在坑洞周遭架設安全圍籬覆蓋鐵板，今天上午現場開挖後，確認是自來水150mm老舊管線破管造成，立即進行換管搶修，預計下午5時前可修復完竣，若提前完工，將提早恢復通車。

工務局表示，昨天晚間8時37分許接獲通報，南區德興路190巷口發生垃圾車下陷路面坑洞，立即派員至現場交維並了解情形，同時通知自來水公司前來會勘，經現場初勘該坑洞約2mx2m大小，深度約95公分，下方一直有水流動，初判疑似自來水漏管造成掏空。自來水公司人員晚間9時30分至現場勘查，也初判為該公司150mm管線破管造成。

環保局將下陷的垃圾車9時35分吊起而駛離，因天色已晚且無立即危險，工務局先在坑洞周遭架設安全圍籬覆蓋鐵板，加強安全警示。