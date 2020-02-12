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烏來髮夾彎遊覽車會車難 新北花500萬裝自動感應號誌

聯合報 / 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市交通局在環山路兩處髮夾彎建置4組自動感應號誌管制，管制大車通行，預計2月底前完成設施建置，3月試辦，總經費達500萬元。圖／新北市交通局提供

新北市烏來區是著名觀光旅遊景點，吸引大批遊客前往，不過往內洞風景區的環山路路幅有限，大型遊覽車會車不易，若將道路拓寬，經費需耗費上億元。新北市交通局向交通部爭取經費350萬元，總經費達500萬元，在髮夾彎建置4組自動感應號誌管制，管制大車通行，預計2月底前完成設施建置，3月試辦。

交通局表示，烏來區北107-1線為禁行甲類大客車路段，2012年至今當地業者多次反映希望開放甲類大客車通行，但北107-1線0K+800、1K+050、3K+200、3K+600共4處彎道，無法僅以標誌標線改善，若要進行大規模工程改善，初估改善經費約1億1768萬元。

交通局指出，為維持車輛通行安全及秩序，向交通部爭取經費，透過設置感應式號誌管制4處彎道大客車通行，藉由交通管制措施手段，「有條件」開放甲類大客車通行，將有助於提振烏來觀光及商機復甦。

交通局交安科長林昭賢表示，自動感應號誌管制包括CCTV攝影機、車輛偵測器、CMS小型電子看板，彎道設置號誌平時閃光運作，透過雷達偵測到大車後啟動號誌管制單向通行，讓大車可順利過彎。

林昭賢解釋，雷達偵測到有大車來的時候，號誌會轉換，藉由LED提醒有大車進入彎道，平常則是顯示減速慢行的文字，目前預計2月底前完成設施建置，再經測試完成後，3月將試辦。

新北市交通局在環山路兩處髮夾彎建置4組自動感應號誌管制，管制大車通行，先前到現場會勘，預計2月底前完成設施建置，3月試辦。圖／新北市交通局提供

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