政府貸款補助 她創業影片後製
影片行銷當道，不少年輕人嚮往當YouTuber，但影片都需要後製、剪接，27歲的賴佩伶看準市場對於特效合成製作的需求，透過新北幸福創業微利貸款計畫，創立巧橋設計有限公司，期望成為新一代小型後期製作公司。
賴佩伶指出，在學期間就在業界實習，曾擔任3D燈光合成師、視效合成師主管，對於業界有些許的了解，畢業後5年決定創業，不過在創業前她也擔心客源，同時也需要資金購買專業的軟硬體設備。
透過友人介紹，賴佩伶參加新北幸福創業微利貸款計畫，同時接受創業課程，藉此了解市場評估、計算公司損益，也解決事業營運的周轉金需求，現在她增加宣傳行銷，加上過去的客戶及老師、同學介紹業務，已有不錯成績。
賴佩伶表示，目前影像後製特效合成、2D及3D動態圖像等實拍、虛擬特效，都是她獨自完成，對自己的期許是能夠成為獨立製作影視的高端影像藝術家，現在則建立個人品牌，經營YouTube、擔任講師提高知名度，爭取讓更多客源上門。
新北勞工局長陳瑞嘉說，協助新創業或創業未滿3年的微型企業，幸福創業微利貸款計畫提供免擔保人、免擔保品、最高100萬元貸款金額，也能參與相關課程，目前已協助225名創業者取得貸款。
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