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「疫」級慘 觀光客掉4成 訂房剩2成

聯合報 / 記者張曼蘋施鴻基游明煌王敏旭邱瓊玉／連線報導
新北市長侯友宜昨主持板橋場行動治理座談會。 記者張曼蘋／攝影

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，衝擊雙北及基隆觀光休閒、旅館業。北市旅館公會昨和信保基金一同召開聯席會，盼政府放寬融資管道，救救旅館業，旅館業才有辦法拯救員工。新北市長侯友宜昨主持應變會議表示，觀光旅遊地區人潮平均數下降3、4成，還有很多產業受衝擊，將規畫協助方案。

另外，因居家隔離或自主居家檢疫長達14天，新北市衛生局擔心會引發身心困擾，已啟動心理關懷機制，結合心理諮商師諮詢服務。

「慘，很慘，真的非常慘。」新北市旅館商業同業公會理事長曾美絹日前說，新冠肺炎疫情感覺會拖得比SARS久，業界都非常憂心。目前訂房率掉到剩下2成左右，只是第一個月情況就這麼糟，真的很難想像後面該怎麼辦。

北市旅館公會理事長韋建華表示，疫情爆發至今，北市旅館業住房率、訂房率至少下滑6成。

實際上，北市總計603家旅館業者，員工4萬多人，對因疫情影響，住房率低落，不少業者都咬牙苦撐。旅館公會向政府喊話，強調希望可以從減免營所稅、房屋地價稅以及銀行利息補貼等方向給予補助。

北市旅館公會理事長韋建華等人，盼政府放寬融資管道，救救旅館業。 圖／聯合報系資料照片

韋建華表示，昨天找信保基金一同召開聯席會，就是盼政府可以實施周轉金的援助，放寬融資管道，否則就算是減免地價稅、房屋稅等，也僅是杯水車薪。

對遊客消費下降3到4成，新北市觀光旅遊局長張其強表示，除希望中央盡速提出相關紓困方案，市府也會規畫各種因應對策，協助業者度過難關。他說，中央計畫推出的任何新冠肺炎紓困方案，無論融資、低利貸款或其他各種補助，市府都樂觀其成，但重點是「要快」。

北市府觀傳局長劉奕霆則說，不僅是觀光業，北市許多產業都受到疫情影響，持續都有在和交通部觀光局聯繫，會先等中央的紓困方案出爐後，再看看還可以怎麼協助。

北市府產發局表示，「北市中小企業融資貸款」可提供企業最高500萬元的優惠融資申請，另為簡化申請流程，現正在研議更為優惠且作業簡易的融資措施。

另外，疫情仍未趨緩，淡水老街生意從農曆年節到現在就「直直落」，新北市議員陳偉杰指出，有許多攤商朋友反映，再這樣下去，基於考量成本，可能2月底就要關門休息。

他表示，淡水老街是新北最熱門的觀光景點之一，若因疫情導致攤商面臨被迫關門休業，紓困條例有沒有包括老街商家，紓困補貼是否也能考量攤商。

基隆市議員張耿輝昨走訪七堵觀光休閒農場，關切業者經營現況，業者多叫苦連天。張耿輝呼籲政府應盡速研擬相關配套措施，提供業者充足防疫物資以及紓困貸款、營業損失補助等，協助業者度過難關。

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