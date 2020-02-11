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北市居家檢疫男不配合收定位手機 衛生局開罰1萬
台北市衛生局今天晚上再確定開罰一名居家檢疫林姓男子1萬元；林姓男子因拒絕收下定位居家檢疫者用的智慧科技輔助手機而違規，依傳染病防治法第58條、第69條開罰。
衛生局疾病管制科長余燦華表示，林男6日從大陸江蘇返台到桃園機場後，就被通知必須居家檢疫，因中央通知地方的管制名單有些時間差，昨天、10日里幹事才偕同警員到林男居住場所交付智慧科技輔助手機，並說明相關居家檢疫規定，但林男卻當場表示拒絕收手機及資料，不願配合居家檢疫措施而違法。
余燦華說，智慧科技輔助手機是用來定位居家檢疫者，確保沒有離開居家檢疫指定範圍，屬於居家檢疫措施之一，林男依法必須配合收下，後續若林男再有不配合情況，將強制送往集中檢疫場所。
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