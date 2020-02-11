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北市居家檢疫男不配合收定位手機 衛生局開罰1萬

聯合報 / 記者翁浩然/台北即時報導
北市一名林姓男子因拒絕收下定位居家檢疫者用的智慧科技輔助手機而違規，遭衛生居開罰。 記者黃筱晴／攝影

台北市衛生局今天晚上再確定開罰一名居家檢疫林姓男子1萬元；林姓男子因拒絕收下定位居家檢疫者用的智慧科技輔助手機而違規，依傳染病防治法第58條、第69條開罰。

衛生局疾病管制科長余燦華表示，林男6日從大陸江蘇返台到桃園機場後，就被通知必須居家檢疫，因中央通知地方的管制名單有些時間差，昨天、10日里幹事才偕同警員到林男居住場所交付智慧科技輔助手機，並說明相關居家檢疫規定，但林男卻當場表示拒絕收手機及資料，不願配合居家檢疫措施而違法。

余燦華說，智慧科技輔助手機是用來定位居家檢疫者，確保沒有離開居家檢疫指定範圍，屬於居家檢疫措施之一，林男依法必須配合收下，後續若林男再有不配合情況，將強制送往集中檢疫場所。

衛生局 桃園機場 傳染病
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