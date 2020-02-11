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疫情影響觀光 淡水老街攤商：再這樣下去月底關門休息
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情仍未趨緩，淡水老街生意從農曆年節到現在就「直直落」，新北市議員陳偉杰指出，有許多攤商朋友反應，再這樣下去，基於考量成本，可能2月底就要關門休息。
陳偉杰今晚在臉書指出，受到新冠肺炎衝擊，淡水老街生意不如預期，開工後更慘淡，沒有外籍遊客，周末假日連本國民眾都不太敢出門逛街，大家能想像淡水、八里商家一半以上關門的模樣嗎。
陳偉杰表示，淡水老街是新北最熱門的觀光景點之一，每年帶來的觀光收益高，旅遊環境與品質都有口皆碑，若因新冠肺炎導致攤商面臨被迫關門休業，紓困條例有沒有包括老街商家，紓困補貼是否也能考量攤商。
陳偉杰說，口罩不夠大家可以共體時艱，沒有遊客也可以理解，但商家關門、歇業，就是民眾生活會出現問題，他已接到好幾個商家電話，希望新北市府能預先規畫中央紓困條例，或是提出振興經濟方案，別忘了這些商家們。
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