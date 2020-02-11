疫情影響觀光 淡水老街攤商：再這樣下去月底關門休息

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情仍未趨緩，淡水老街生意從農曆年節到現在就「直直落」，新北市議員陳偉杰指出，有許多攤商朋友反應，再這樣下去，基於考量成本，可能2月底就要關門休息。

陳偉杰今晚在臉書指出，受到新冠肺炎衝擊，淡水老街生意不如預期，開工後更慘淡，沒有外籍遊客，周末假日連本國民眾都不太敢出門逛街，大家能想像淡水、八里商家一半以上關門的模樣嗎。

陳偉杰表示，淡水老街是新北最熱門的觀光景點之一，每年帶來的觀光收益高，旅遊環境與品質都有口皆碑，若因新冠肺炎導致攤商面臨被迫關門休業，紓困條例有沒有包括老街商家，紓困補貼是否也能考量攤商。